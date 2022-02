Di cosa parla I want you back

Mancano ancora diversi giorni alla fatidica festa degli innamorati, ma i cataloghi delle piattaforme di streaming si stanno preparando da settimane alla ricorrenza con una miriade di titoli per gli amanti del romanticismo. Tra questi c’è anche il film I want you back, che sarà a breve disponibile su Prime Video.

La pellicola dura 111 minuti, è diretta da Jason Orley (Big Time Adolescence) ed è scritta da Isaac Aptaker & Elizabeth Berger, nomi già associati a progetti del calibro di Love e This Is Us – una serie che, quando si tratta di raccontare storie spezza cuore, fa davvero scuola! Prodotto da Peter Safran e John Rickard di The Safran Company, Aptaker e Berger di The Walk-Up Company, il film I want you back in realtà vuole sì raccontare il vasto tema dell’amore e delle relazioni, ma in modo anticonvenzionale e con tono leggero e, soprattutto, divertente.

La trama di I want you back

I protagonisti del film sono Peter (Charlie Day) ed Emma (Jenny Slate): entrambi hanno circa trent’anni e sono stati lasciati dai rispettivi partner, ovvero Anne (Gina Rodriguez) e Noah (Scott Eastwood), nel medesimo fine settimana. Quando si incontrano per la prima volta, questa tragicomica coincidenza li fa legare immediatamente. D’altronde “mal comune mezzo gaudio", come si dice in questi casi!

Come i due protagonisti scopriranno presto, però, non è questa la sola cosa ad accomunarli. I due si renderanno infatti conto che entrambi gli ex stanno già frequentando altre persone, postando felici scorci di queste nuove frequentazioni sui social: Anne appare sorridente insieme a Logan, mentre Noah sembra stare davvero bene con Ginny.

Peter ed Emma a questo punto non condividono più solo l’autocommiserazione e la tristezza per la relazione finita, ma anche un irrazionale terrore di aver perso la sola possibilità di essere felici e di essere dunque costretti a trascorrere da single il resto della vita. Da qui il piano escogitato insieme: sabotare le nuove relazioni degli ex e riconquistarli. A questo punto è facile capire le ragioni del titolo del film: I want you back vuol dire proprio “ti rivoglio indietro", voglio che torni nella mia vita, insieme a me.

Bisognerà vedere, però, se il piano dei due andrà in porto… o se magari non ci sarà lieto fine ancora più dolci ad attenderli!

Cast: chi recita in I want you back

I protagonisti sono interpretati da Charlie Day e Jenny Slate. Nel cast figurano anche Scott Eastwood, Manny Jacinto, Clark Backo, Gina Rodriguez, Mason Gooding, Dylan Gelula, Jami Gertz, Isabel May e Luke David Blumm.

Quando esce I want you back

Il film sarà disponibile solo su Prime Video dal 12 febbraio 2022. Giusto in tempo per godersi la sua visione in occasione di San Valentino, da soli o in compagnia!

Abbonati a Prime Video per vedere I want you back