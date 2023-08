Di cosa parla la serie Wilderness: Fuori Controllo

Fonte foto: Prime Video

Si chiama Wilderness: Fuori Controllo la nuova serie thriller Original britannica in arrivo fra poche settimane su Prime Video. Oltre al cast interessante, che include Jenna Coleman, Oliver Jackson-Cohen, Ashley Benson ed Eric Balfour, la serie può contare su un nome di tutto rispetto anche nella colonna sonora. La traccia che accompagnerà i titoli di testa della serie thriller, e che si sente anche nel teaser trailer, è infatti la canzone di Taylor Swift dal titolo Look What You Made Me Do (Taylor’s Version). Il brano ri-registrato viene dall’album Reputation.

Di cosa parla Wilderness: Fuori Controllo

Sprezzante, cupa e rabbiosa, la canzone Look What You Made Me Do è perfetta per accompagnare la trasformazione della protagonista di questa serie, Liv. Interpretata da Jenna Coleman, la donna vive un matrimonio apparentemente felice, almeno fino a quando non scopre che suo marito Will (interpretato da Oliver Jackson-Cohen, visto di recente nelle serie Netflix The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor) la sta tradendo.

Il sogno, a quel punto, diventa un incubo. Letteralmente. Liv, dopo che il dolore per il tradimento lascia spazio alla furia, diventa la protagonista dei brutti sogni di Will, che intanto cerca di farsi perdonare. Ci prova anche quando i due partono insieme per un viaggio on the road attraverso gli Stati Uniti: l’itinerario va dalla Monument Valley al Grand Canyon, passando per Yosemite, e finisce con un weekend di divertimenti a Las Vegas.

Per Will è un’occasione per fare ammenda, appunto, mentre per Liv, che ha sognato questo viaggio fin da piccola, diventa il momento perfetto per vendicarsi. D’altronde negli sterminati spazi nordamericani, sulla strada o in auto, gli incidenti accadono di continuo, no?

La serie è creata da Marnie Dickens, diretta da So Yong Kim e ha per executive producer Elizabeth Kilgarriff. È tratta dal thriller psicologico Wilderness, scritto da B.E. Jones e pubblicato nel 2017. «Non vedo l’ora di mettermi in viaggio, nella natura selvaggia e nelle profondità», aveva dichiarato tempo fa l’attrice protagonista Jenna Coleman, già vista in The Sandman, Me Before You, Captain America: The First Avenger e Victoria. «Lavorando al fianco di Oliver esploreremo i confini di una relazione messa alla prova in modi impensabili, nelle mani delle meravigliose So Yong Kim, Marnie Dickens e Liz Kilgarriff della Firebird Pictures. So che sarà un viaggio straordinario».

Il cast di Wilderness: Fuori controllo

Oltre agli interpreti già citati, il cast di Wilderness include Claire Rushbrook, Marsha Stephanie Blake, Morgana Van Peebles, Jonathan Keltz, Talia Balsam, Crystal Balint, Natalie Sharp, Geoff Gustafson, Jake Foy e Jerod Thomas Winfrey Blake.

Quando esce Wilderness

Non manca molto al debutto della serie Wilderness: Fuori Controllo in streaming su Prime Video. L’appuntamento è per il 15 settembre 2023.