Di cosa parla The King's Man - Le origini

Arriva il 5 gennaio nelle sale cinematografiche italiane il film King’s Man – Le origini, diretto da Matthew Vaughn. Il nuovo lungometraggio 20th Century Studios, distribuito da The Walt Disney Company Italia, rivela le origini della prima agenzia di intelligence indipendente.

La pellicola di prossima uscita è il prequel di Kingsman – Secret Service, film del 2014, sempre diretto da Vaughn, liberamente ispirato alla miniserie a fumetti The Secret Service, scritta da Mark Millar e illustrata da Dave Gibbons. L’uscita era inizialmente prevista per settembre 2020, ma a causa della pandemia l’esordio negli Stati Uniti era stato posticipato al febbraio 2021. La distribuzione è stata poi ulteriormente rimandata fino ad arrivare, appunto, a gennaio 2022. Il film è prodotto da Matthew Vaughn, David Reid e Adam Bohling, mentre Mark Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn e Ralph Fiennes sono i produttori esecutivi.

La trama di The King’s Man – Le origini

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. Così nasce la prima agenzia di intelligence indipendente.

È questa la trama avventurosa, ma con qualche vena umoristica, del film The King’s Man – Le origini, basato a sua volta sul fumetto The Secret Service di Millar e Gibbons. Il soggetto è di Matthew Vaughn e la sceneggiatura è firmata dallo stesso Vaughn & Karl Gajdusek.

Il cast e le location italiane del film

Nel cast della pellicola figurano Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance.

Le riprese di alcune scene si sono svolte in Italia, e nello specifico in alcuni luoghi torinesi e piemontesi come il Castello di Racconigi, la Reggia di Venaria e Palazzo Reale di Torino. Le scene in esterno hanno invece toccato Lungo Po Diaz a Torino e il comune di Venaria, in via Andrea Mensa.

Quando e dove vedere The King’s Man – Le origini

The King’s Man – Le origini esce in tutti i cinema italiani il 5 gennaio 2022.

C’è chi si chiede se la pellicola sarà distribuita anche su qualche piattaforma, ad esempio Netflix, Prime Video o Disney+, come è capitato con alcuni film usciti nelle ultime settimane prima al cinema e poco dopo in streaming.

Al momento non ci sono notizie certe in merito, ma è probabile che, quando non sarà più in cartellone nelle sale cinematografiche, il film sarà disponibile nel catalogo di qualche piattaforma di streaming.