Dietro le quinte di Young Royals: il documentario sulla serie

Fonte foto: Netflix

La brutta notizia è che Young Royals sta per finire: come già annunciato da qualche tempo, la terza e ultima stagione della serie tv arriva in streaming su Netflix fra poche settimane, mettendo un punto (e, si spera, un lieto fine) alla storia di Wilhelm e Simon. Ma c’è anche una buona notizia: i fan potranno restare in compagnia dei loro personaggi preferiti un po’ più a lungo del previsto. Netflix, infatti, ha appena annunciato l’arrivo di Young Royals Forever, il documentario girato dietro le quinte della terza stagione che porterà il pubblico a tu per tu con il cast.

Il documentario su Young Royals

Annunciando l’uscita dello speciale, Netflix ha pubblicato una sorta di trailer di Young Royals Forever. Nel video si vedono alcuni attori e attrici del cast, evidentemente in una pausa dalle riprese, che, seduti all’aperto, chiacchierano della serie tv e del suo imminente finale. Ad esempio, parlano del fatto che alcuni avevano immaginato fin dall’inizio che la serie si sarebbe chiusa in tre stagioni. L’attore Omar Rudberg invece a un certo punto dice anche che secondo lui si dovrebbe fare un film di Young Royals tra qualche anno (inizialmente ipotizza fra cinque anni, poi rilancia con tre).

Il documentario, che dura 54 minuti, promette in realtà uno sguardo più ampio sul teen drama svedese: dai casting alla scena finale, lo speciale vuole raccontare in che modo la troupe di Young Royals ha dato vita a una storia così amata, mostrando al pubblico cosa succede prima e dopo le riprese. Nel cast della terza stagione di Young Royals, oltre al già citato Rudberg, ci sono Edvin Ryding, Malte Gårdinger, Frida Argento, Nikita Uggla, Pernilla August, Magnus Roosmann e Carmen Gloria Pérez.

Quando esce il documentario Young Royals Forever

Quando esce il documentario su Young Royals? La data di uscita è stata sapientemente coordinata con il finale di stagione della serie creata da Lisa Ambjörn, Lars Beckung e a Camilla Holter. Come già annunciato, la terza e ultima stagione di Young Royals uscirà in due parti: l’11 marzo 2024 su Netflix saranno disponibili i primi cinque episodi, mentre il sesto, ovvero il finale, sarà disponibile il 18 marzo.

Solo a quel punto i fan potranno sapere se ad attendere Wilhelm e Simon c’è effettivamente un “e vissero per sempre felici e contenti”, come nelle favole. L’erede al trono svedese, dopo il finale della seconda stagione, è alle prese con le conseguenze dello scandalo nato dopo aver ammesso pubblicamente di essere lui il ragazzo del video con Simon. L’amore tra i due ragazzi sarà più forte dell’opinione pubblica e degli ideali tradizionali della Corona svedese?

Dopo aver scoperto la risposta a questa domanda, i fan potranno subito tuffarsi dietro le quinte della serie tv e stare ancora per un po’ in compagnia dei suoi protagonisti. Anche lo speciale Young Royals Forever esce infatti su Netflix il 18 marzo.