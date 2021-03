Digitale terrestre: come aggiornare la tv al nuovo standard DVB T2

Il digitale terrestre di seconda generazione, l’ormai famoso DVB-T2, si avvicina a grandi passi. In questi giorni assistiamo a numerosi spostamenti di frequenze delle emittenti televisive, da nord a sud, che sono il preludio al cambiamento vero e proprio: quello tecnico, con l’abbandono della vecchia compressione MPEG-2 in favore della MPEG-4 a partire dal 1° settembre 2021.

Già con questa prima modifica alcuni televisori diventeranno da un giorno all’altro obsoleti e inutilizzabili, ma ancor di più ciò avverrà a partire da giugno 2022, quando ci sarà lo switch off vero e proprio: il vecchio segnale DVB-T1 verrà spento in tutta Italia e le antenne cominceranno a trasmettere solo in DVB-T2 con compressione HEVC Main 10. Quando questo processo a step verrà ultimato, a fine giugno dell’anno prossimo, la situazione più probabile nelle case degli italiani sarà quella che vedrà il televisore principale (solitamente quello del salotto, più moderno ed evoluto) già pronto al nuovo standard e almeno un altro TV (quello della cucina?) che non lo è. Gli smart TV venduti negli ultimi anni, infatti, sono quasi tutti compatibili con il DVB-T2 ma i modelli più vecchi no. Per continuare a usare questi modelli anche dopo lo switch off è possibile comprare un nuovo decoder esterno.

Come scegliere il decoder esterno DVB-T2

Per chi cerca un decoder DVB-T2 esterno da collegare ad una TV per renderla compatibile con il digitale terrestre di seconda generazione il mercato offre numerose alternative, con funzioni e prezzi molto variabili. I prodotti di base partono già da 30-50 euro, ma quelli più evoluti superano gli 80-100 euro.

La scelta va fatta in base alle proprie esigenze, ma anche alla TV alla quale si vuole connettere il decoder: ad esempio è inutile spendere di più per avere la compatibilità con i canali in 4K, se poi la televisione ha una risoluzione solo Full-HD.

Come è anche inutile avere la connessione Wi-Fi sul decoder se non si ha intenzione di usare quella televisione per vedere contenuti in streaming dalle più famose piattaforme. Al contrario, se abbiamo anche un impianto satellitare può essere molto utile la presenza di una CAM per le card Tivùsat.

Da valutare anche la presenza di una memoria interna per registrare un programma mentre se ne vede un altro: in questo caso è possibile fare a meno della connessione necessaria a vedere la TV on demand.

La scelta del decoder esterno DVB-T2, quindi, può essere finemente personalizzata in base alle proprie esigenze e alle proprie disponibilità economiche (ricordandoci sempre che, anche per il 2021, è stato confermato il Bonus TV del Governo). Ecco, ad esempio, tre modelli con caratteristiche e prezzi via via superiori:

Come sapere oggi se la TV funzionerà domani

I fattori da prendere in considerazione per avere una TV “a prova di domani“, sono quindi la compatibilità (obbligatoria) con HEVC Main 10 e la (facoltativa) risoluzione 4K. Possiamo sapere già oggi se la nostra televisione è compatibile oppure no, in modo da approfittare subito di qualche offerta lampo sui decoder nel caso non lo sia.

Per sapere subito se il nostro attuale apparato TV è compatibile con il nuovo digitale terrestre è sufficiente andare ai canali 100 o 200 e verificare se compare la scritta “Test HEVC Main 10“. Se questo cartello è visibile e se si sente l’audio di sottofondo.

Se entrambe le condizioni sono soddisfatte la TV è pronta, se non si vede niente e si sente solo l’audio (o se non si vede e non si sente niente) allora no.