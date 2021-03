Il camper è un veicolo perfetto per chi ama viaggiare in libertà, con il quale decidere in autonomia quando e dove fermarsi. Per rendere le soste più piacevoli è possibile arricchire gli interni con un televisore, acquistando un dispositivo compatibile con il proprio autocaravan, migliorando l’abitabilità a bordo soprattutto nei lunghi viaggi on the road. Scopriamo subito quale TV per camper comprare, con una guida completa per capire quale apparecchio scegliere e una selezione dei migliori modelli in commercio per ogni fascia di prezzo.

Quale TV per il camper scegliere

Tra gli accessori indispensabili per un viaggio in camper c’è senz’altro il televisore, un device sempre molto apprezzato per avere un comfort in più all’interno del veicolo. Ovviamente è possibile scegliere tra un TV tradizionale, più economico e adatto all’uso come monitor, oppure una smart TV più moderna e ricca di funzionalità. Un aspetto fondamentale è la presenza di un sistema di alimentazione a 12 Volt, essenziale per il collegamento con l’impianto elettrico del camper, inoltre serve uno stabilizzatore di corrente per evitare guasti e anomalie. In alternativa è necessario avere un inverter, in questo modo si può usare anche un televisore a 220 volt.

Per quanto riguarda le dimensioni del TV da camper dipende da alcuni fattori, tra cui la grandezza dello spazio a disposizione e il punto in cui installare il televisore. Di norma, con un TV da 32 pollici la distanza ottimale è di circa 1,3 metri, mentre con un dispositivo da 50 pollici almeno 2 metri, quindi è necessario un corretto dimensionamento dell’apparecchio per non sbagliare al momento dell’acquisto. Ovviamente bisogna valutare la qualità d’immagine, con una risoluzione minima HD Ready ormai presente su tutti i prodotti, Full HD per i device di fascia media e Ultra HD 4K per vedere contenuti in alta definizione.

Da non sottovalutare è la connettività, per collegare il televisore del camper con altri dispositivi esterni, come console di gioco, lettori Blue-ray, hard disk o fotocamere. In questo caso non devono mancare porte HDMI e USB, con almeno un ingresso per ogni tipologia e un formato aggiornato. Per la connettività wireless servono il Bluetooth e il modulo Wi-Fi: il primo è utile per collegare lo smartphone, meglio ancora se è disponibile anche la funzione Mirror Screen per duplicare lo schermo del telefono sul televisore; il secondo permette di connettere la smart TV al servizio di traffico dati e sfruttarne tutte le potenzialità, ad esempio per vedere una serie o un film su Amazon Prime Video.

Prima di acquistare un TV per camper è necessario controllare se c’è il sintonizzatore del digitale terrestre, indicato con le sigle DVB-T e DVB-T2, altrimenti per captare il satellitare serve il ricevitore DVB-S o DVB-S2. Nella scelta di un televisore è opportuno dare un’occhiata alla qualità dei pannelli, al tipo di retroilluminazione fornita e alle funzionalità integrate, come il supporto dei comandi vocali o tecnologie come l’HDR per ottimizzare la luminosità delle immagini. Infine bisogna valutare l’impianto audio, verificando la potenza degli speaker incorporati e le soluzioni proposte per migliorare il suono.

Migliori TV per camper economici fino a 200 euro

Che si tratti di un camper o di una roulotte, è sempre conveniente avere un televisore a bordo per il tempo libero. Anche senza spendere troppo si può acquistare comunque un prodotto valido, basta comprare uno dei migliori TV per il camper economici con un prezzo al di sotto dei 200 euro.

Trevi LTV 2010 HE

Per chi ha a disposizione uno spazio limitato, ad esempio all’interno di un furgone camperizzato, una soluzione ideale è il Trevi LTV 2010 HE, un televisore compatto da 10 pollici. Naturalmente c’è il caricabatterie da 12 volt, tuttavia è anche un dispositivo portatile dotato di batteria ricaricabile al litio, per usarlo anche all’aria aperta nella zona relax della piazzola di sosta. Si tratta di un prodotto ad alta efficienza energetica di classe A, dispone di uno schermo LCD con retroilluminazione a LED, offre una qualità d’immagine HD , uscita audio/video, porta HDMI e sintonizzatore per il digitale terrestre.

Caratteristiche principali

TV LED 10,1 pollici

Risoluzione HD

1 x HDMI, 1 x AUX

Classe energetica A

DVB-T2

Trevi LTV 2010 HE

HKC 17H2 LED TV

Un ottimo modello in commercio nella fascia entry level è il televisore HKC 17H2, un LED TV da 17 pollici con risoluzione HD Ready. Viene proposto con il caricabatterie da 12 volt, inoltre è omologato classe energetica A+ per garantire un consumo energetico ridotto. C’è il sintonizzatore per il digitale terrestre e il satellitare, una porta USB, un ingresso HDMI e una presa scart. Il televisore pesa appena 1,6 Kg, è compatibile con l’attacco VESA e si può collegare senza problemi con una console gaming o Amazon Fire TV Stick per trasformarlo in smart TV.

Caratteristiche principali

TV LED 17 pollici

Risoluzione HD

1 x HDMI, 1 x USB

Classe energetica A+

DVB-T2/S2

HKC 17H2 LED TV

Mugast TV 14 pollici

Tra i TV per camper economici più interessanti segnaliamo anche il Mugast TV, un televisore digitale portatile alimentabile tramite batteria da 1800 mAh ricaricabile, per usarlo all’aperto o all’interno del veicolo senza collegarlo all’impianto elettrico. Questo modello ha uno schermo LCD da 14 pollici con risoluzione HD, è dotato di ingressi HDMI, USB e VGA, presenta la retroilluminazione a LED e il sintonizzatore per il digitale terrestre. Supporta tantissimi formati audio e video, tra cui MP4, MP3, MKV, AVI e MOV, inoltre sono integrati due altoparlanti con driver da 32 mm.

Caratteristiche principali

TV LCD 14 pollici

Risoluzione HD

1 x HDMI, 1 x USB, 1 x VGA

DVB-T/T2

Mugsat TV 14 pollici

LG TN510S

Sui camper dotati di inverter è possibile installare anche un televisore tradizionale da 220 volt, ad esempio comprando un modello economico proposto da LG. Il dispositivo TN510S della casa coreana è un monitor smart TV da 24 pollici, con schermo LED e risoluzione HD, ideale per chi desidera funzionalità moderne e una connettività completa. Infatti, è possibile collegare altri device tramite il Bluetooth, oppure connettere a internet il televisore tramite il modulo Wi-Fi integrato, tuttavia non mancano anche gli ingressi USB e HDMI. Ci sono i ricevitori per il digitale terrestre e il satellitare, due speaker da 5 W e il supporto per il montaggio a parete.

Caratteristiche principali

TV LED 24 pollici

Risoluzione HD

2 x HDMI, 1 x USB, 1 x VGA

DVB-T2/S2

Classe energetica A

LG TN510S

Migliori TV per camper sopra 200 euro

Con un budget più elevato si possono acquistare televisori di qualità superiori, dispositivi ricchi di funzionalità, spesso più gradi rispetto agli apparecchi economici e con una risoluzione più dettagliata. Ecco i migliori TV per camper di fascia medio/alta sopra i 200 euro.

Sharp Aquos LC-32Bi6E

Con uno schermo da 32 pollici e risoluzione HD Ready, un ottimo televisore smart per i camper con inverter è lo Sharp Aquos LC-32Bi6E. Questo modello è basato su Android TV ed è perfetto per vedere i contenuti delle app Google come YouTube, ma anche quelli dei servizi compatibili come Prime Video, Netflix e Disney+. Dispone del sintonizzatore per il digitale terrestre, il ricevitore del satellitare, il modulo Wi-Fi e la connettività Bluetooth, con 2 ingressi USB e ben 3 porte HDMI, con HDR per ottimizzare la luminosità delle immagini e sistema audio Harman Kardon per un suono potente e immersivo.

Caratteristiche principali

TV LCD 32 pollici

Risoluzione HD Ready

3 x HDMI, 2 x USB

Classe energetica A+

DVB-T2/S2

Sharp Aquos LC-32Bi6E

A&V DA-901

Un modello portatile molto gettonato per il camper è il TV A&V DA-901, un televisore LCD con schermo da 9 pollici e risoluzione Full HD. Il device vanta un basso consumo energetico, infatti è omologato con la classe di efficienza A+++, è compatibile con la radio digitale e dispone del sintonizzatore per il segnale del digitale terrestre. Propone una porta HDMI e un ingresso USB, si può collegare anche un cavo AV e viene venduto con una base magnetica, per posizionarlo in qualsiasi punto in modo facile e veloce. Naturalmente l’alimentazione è a 12 volt, mentre il peso è di appena 1 Kg e ci sono anche le casse incorporate.

Caratteristiche principali

TV LCD 9 pollici

Risoluzione FHD

1 x HDMI, 1 x USB

Classe energetica A+++

DVB-T

A&V DA-901

LG UN7100

Per usufruire dell’alta definizione anche in viaggio è possibile acquistare il modello LG UN7100, un televisore per camper compatibile con i veicoli dotati di inverter. Si tratta di un TV LED da 49 pollici, quindi è adatto soltanto agli autocaravan più grandi e spaziosi, tuttavia garantisce una risoluzione Ultra HD 4K e consumi energetici contenuti. Il modello è del 2020, dunque particolarmente recente, viene proposto con Alexa integrata, porte USB e HDMI, la connettività Bluetooth per collegare lo smartphone in modalità wireless, in più c’è anche il modulo Wi-Fi, con un sistema dedicato per ottimizzare l’esperienza di gioco riducendo l’input lag.

Caratteristiche principali

TV LED 49 pollici

Risoluzione UHD 4K

1 x HDMI, 1 x USB

Classe energetica A+

DVB-T2/S2

LG UN7100

Samsung TU7190

Tra i migliori TV per camper sul mercato, sui mezzi con inverter è possibile optare per il Samsung TU7190, un bellissimo televisore LED con schermo Crystal 4K. Il dispositivo dell’azienda coreana permette di assistere a contenuti in alta definizione, grazie alla risoluzione Ultra HD, con dimensioni dello schermo di 43 pollici e processore Crystal 4K che assicura una gestione ottimale dell’HDR. È possibile ricevere il segnale del digitale terrestre, non manca la connettività wireless ed è compatibile con tutte le principali tecnologie per l’assistenza virtuale vocale, come Alexa o Google Assistant, inoltre con AirPlay 2 è possibile collegare l’iPhone con il display della smart TV.

Caratteristiche principali

TV LED 43 pollici

Risoluzione UHD 4K

1 x HDMI, 1 x USB

Classe energetica A

DVB-T2

Samsung TU7190