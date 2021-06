Disinfestazione zanzare: quando farla e a chi rivolgersi

Arriva un momento durante l’estate ini cui la presenza delle zanzare non permette di godere liberamente degli spazi aperti della propria casa, dal giardino al terrazzo. Per poter provvedere a una disinfestazione radicale saranno necessari prodotti chimici che possono essere gestiti solo da un professionista.

Questo perché l’operazione di disinfestazione dalle zanzare, di qualsiasi tipo esse siano, è in realtà un’operazione abbastanza complessa che richiede l’analisi del territorio in cui andrà eseguita e una pianificazione efficace. L’obiettivo sarà infatti individuare i focolai che più facilmente accolgono la formazione delle larve e intervenire con l’uso di prodotti adatti. Per questo motivo, sarà bene rivolgersi a una ditta specializzata che potrà fornire un’attenta analisi e pianificazione dell’intervento e svolgere la disinfestazione in totale sicurezza e rispetto dell’ambiente, eliminando al contempo il problema delle zanzare.

Disinfestazione zanzare: quando pianificarla

Prima di determinare le modalità e trovare la ditta più adatta alle proprie esigenze, bisogna individuare il momento migliore per richiedere un intervento. Il ciclo di riproduzione delle zanzare si divide in due momenti: lo stadio larvale e quello adulto. Per questo motivo, bisogna pianificare un ciclo di disinfestazione che tenga conto della fase larvale o adulta delle zanzare, così da poter interrompere l’intero ciclo di riproduzione dei fastidiosi insetti.

Da marzo in poi si potrà richiedere un intervento di tipo anti-larvale, che mira cioè alla distruzione delle larve non ancora sviluppate. Nel mese di aprile, invece, si potrà iniziare con la disinfestazione adulticida. Eseguire solo la fase anti-larve o solo l’adulticida non risolve il problema. Le larve daranno vita a nuovi esemplari adulti, mentre le zanzare adulte potranno creare nuove generazioni di larve.

Inoltre, bisogna tenere in considerazione anche il meteo quando si pianifica la disinfestazione: eseguirla in un giardino prima di un forte temporale si rivela inutile, perché l’acqua piovana comprometterà l’effetto dei prodotti insetticidi.

Disinfestazione zanzare: dove va eseguita e a chi rivolgersi

Per poter pianificare la disinfestazione dalle zanzare occorre prima di tutto individuare i focolai nella zona che è oggetto dell’intervento. Per la disinfestazione larvicida, si dovrà prestare attenzione ai luoghi in cui è più facile il proliferare di larve nel proprio giardino, come ad esempio specchi di acqua stagnante, pozzetti delle fognature, contenitori che raccolgono acqua piovana e ancora abbeveratoi di animali. Tutte zone dove c’è quindi un ristagno di acqua e ombra in cui le larve possono svilupparsi e crescere.

Data la tossicità dei prodotti pesticidi, il consiglio è quello di rivolgersi a dei professionisti che siano in grado di effettuare l’analisi del territorio e la scelta dei prodotti, così da non esporsi al rischio di intossicazioni ed eliminare il problema. Per trovare la ditta specializzata si potranno utilizzare i diversi siti che offrono preventivi gratuiti online tra i quali scegliere il più adatto alle proprie esigenze. Tra questi c’è Pagine Gialle Casa, che una volta inseriti tutti i dati permette di confrontare diversi preventivi e di scegliere il migliore per combattere le fastidiose zanzare.