Disney+: le novità in arrivo a novembre 2021

Il mese di novembre è molto ricco per la piattaforma Disney+. Oltre ai nuovi film e serie tv, ci sarà anche il Disney+ Day, un evento pensato per ringraziare il pubblico e festeggiare il secondo compleanno del servizio, durante il quale verranno trasmessi contenuti esclusivi per bambini e adulti.

A novembre, anche su Disney+, si inizia a sentire l’aria di Natale: un’occasione unica per rilasciare il reboot di Mamma ho perso l’aereo, in arrivo il 12 novembre, mentre il 5 novembre arriverà un altro attesissimo titolo, Underwater, con protagonista Kristen Stewart. I più piccoli si potranno divertire anche con i nuovi contenuti de I racconti di Olaf, trasmessi dal 2 novembre. Gli amanti delle serie tv avranno tanti titoli a disposizione. Tra questi c’è la diciottesima stagione di Grey’s Anatomy. Il primo episodio andrà in onda il 27 ottobre, mentre il resto dell’iconico medical drama continuerà novembre: ogni mercoledì verrà trasmessa una nuova puntata. Non mancheranno i corti, che sono molto apprezzati dagli spettatori del canale. Insomma, novembre è un mese ricco di novità pensate per grandi e piccoli.

Serie tv e film in arrivo a novembre su Disney+

Novembre è alle porte e Disney+ ha già rilasciato tutti i titoli in arrivo. Come sempre il calendario è vario per gusti ed età. Ci saranno serie tv ber adulti, da guardare sul canale Star, ma anche per i più piccoli. Non mancheranno i film, tra cui il remake di Mamma, ho perso l’aereo. Vediamo il calendario completo.

Arrivano due serie tv Disney Original:

Dopesick – dichiarazione di indipendenza – i primi due episodi dal 12 novembre

Il mondo secondo Jeff Goldblum – seconda stagione – in streaming dal 12 novembre

Chi ama i lungometraggi, troverà tante novità in arrivo il 12 novembre:

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

Home sweet home alone – Mamma ho perso l’aereo

Jungle Cruise

Il mondo secondo Jeff Goldblum – seconda stagione

Intrecci del passato

Spin

Ci saranno anche tanti cortometraggi, tra cui il nuovo corto I Simpson in Plusaversary che arriverà in occasione del Disney+ Day. Sempre dal 12 novembre, il pubblico potrà vedere Ciao Alberto, uno spin-off del film d’animazione Luca. Infine, nella stessa data ci saranno nuovi contenuti per i più piccoli sul mondo di Olaf.

Disney+ Day: cosa succede il 12 novembre

Tra le tante novità del mese c’è un intero evento dedicato alle produzioni della piattaforma. Il Disney+ Day si celebra il 12 novembre proprio per il secondo compleanno del servizio. Il pubblico, durante tutta la giornata potrà scoprire clip esclusive, immagini in anteprima e show di ogni tipo; l’evento vedrà la partecipazione delle star di Disney+ e dei creativi.

Tra le novità da guardare spiccano anche tanti contenuti, come Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Jungle Cruise. Ci saranno anche alcuni speciali dedicati ai principali titoli: dal leggendario cacciatore di taglie di Star Wars, Boba Fett, al futuro dei personaggi della Marvel Cinematic Universe.