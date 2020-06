Disney+, i nuovi film e serie tv per luglio 2020

L’estate entra nel vivo e lo fa anche nelle diverse piattaforme di streaming. Dopo Netflix anche Disney+ annuncia le novità di luglio: da lungometraggi per tutta la famiglia, fino a film di animazione e addirittura un attesissimo musical.

Parliamo di Hamilton, lo spettacolo di Broadway che ha già riscosso enorme successo negli Stati Uniti e che finalmente sbarcherà il 3 luglio anche in Italia per incantare tutti gli appassionati del genere. D’altronde Disney+ ci ha già abituati a titoli eccezionali, pensati soprattutto per i bambini e le famiglie. Nel suo catalogo troviamo contenuti appartenenti a tutti i brand della casa produttrice, dalle pellicole Marvel a quelle Pixar, fino a Star Wars e anche i documentari National Geographic. E a proposito di documentari nel mese di luglio sono in arrivo due nuovi contenuti. Ma i titoli più attesi spicca anche Black is King, visual album di Beyoncé.

Novità di luglio su Disney Plus: Hamilton

Hamilton è sicuramente il titolo più atteso e anche più sponsorizzato dalla piattaforma. Racconta la storia di uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, Alexander Hamilton. Disney aveva acquistato i diritti per proiettarlo nei cinema ad ottobre 2021, ma vista la situazione incerta a causa del Coronavirus, ha deciso di inserirlo nel catalogo di luglio del servizio in streaming. Hamilton debutterà il 3 luglio. La versione è stata ripresa al Richard Rodgers Theatre di New York nel 2016.

Novità di luglio su Disney Plus: serie tv

Il 3 luglio sarà disponibile Penny on M.A.R.S. una serie tv in lingua inglese ma con produzione italiana. È lo spin-off di Alex&Co. La prima stagione aveva debuttato nel 2018 su Disney Channel e trasmessa anche su Rai Gulp nel nostro Paese. Racconta la storia di Penny, un’adolescente timida e sensibile interpretata da Olivia-Mai Barrett, che coltiva una grande passione per il mondo dello spettacolo e si iscrive al liceo musicale M.A.R.S. Sullo stesso filone arriverà anche Sonny tra le Stelle il 31 luglio. La trama parla di Sonny, un’adolescente che sogna di diventare un’attrice ed entra nel cast della commedia “So Random!”.

Novità di luglio su Disney Plus: National Geographic

Il 3 luglio vedremo anche la prima stagione della serie tv Il Regno del Lupo Bianco per il canale National Geographic. L’esploratore Ronan Donovan si mette alla ricerca dell’affascinante lupo bianco e altre creature. Gli appassionati del genere potranno anche godersi Turisti Curiosi Con Bob e Mack, la serie originale composta da sei episodi arriverà il 24 luglio su Disney +. Racconta le avventure di Bob Woodruff e suo figlio e suo figlio in giro per il mondo: un’occasione per affrontare e riflettere sul rapporto padre-figlio e per scoprire tanti spazi selvaggi e inesplorati del Pianeta.

Novità luglio 2020 Disney +: i film

La seconda parte del mese sarà dedicata principalmente ai lungometraggi. Il 17 luglio verrà pubblicato il film Freaky Friday, mentre il 24 luglio si potrà vedere Spie Sotto Copertura, film di animazione che racconta le avventure di Lance Sterling, un agente segreto stile 007 che deve recuperare una pericolosa valigetta, ma che viene trasformato per sbaglio in un piccione. Il 31 luglio arriveranno il live action Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni e la commedia romantica 27 volte in bianco interpretata dall’attrice protagonista Katherine Heigl.

Infine, c’è un’enorme attesa per Black is King, visual album di Beyoncé che debutterà sulla piattaforma il 31 luglio.