Fonte foto: DJI

DJI si conferma un punto di riferimento del settore dei droni civili con il lancio di DJI Mini 4 Pro. Con questo nuovo drone, l’azienda punta a "ridefinire il concetto di mini drone con fotocamera" proponendo un modello compatto, leggero, facile da utilizzare e con diverse funzionalità a disposizione dell’utente. Il nuovo DJI Mini 4 Pro è già acquistabile, anche su Amazon, con possibilità di scegliere tra tre diverse versioni.

DJI Mini 4 Pro (con DJI RC-N2)

DJI Mini 4 Pro (con DJI RC 2)

DJI Mini 4 Pro Fly More Combo con DJI RC 2

DJI Mini 4 Pro: caratteristiche tecniche

DJI Mini 4 Pro ha un peso di meno di 249 grammi (quindi si usa senza patentino) e integra un sensore con CMOS da 1/1.3 pollici, con una nuova piattaforma di elaborazione delle immagini e una doppia ISO nativa. Il sensore ha un’apertura f/1.7 e una risoluzione di 48 Megapixel. Il nuovo drone di DJI è in grado di realizzare video HDR in 4K/60 fps mentre le riprese in Slo-Mo sono in 4K/100fps.

Tra le funzionalità del drone c’è Riprese Verticali per realizzare immagini e video ideali per i social network. Da segnalare anche un algoritmo avanzato per la riduzione del rumore che offre una marcia in più, con la possibilità di sfruttare la nuova modalità Video in notturna. La registrazione video in D-Log M a 10 bit, inoltre, garantisce un controllo in post-produzione di livello professionale.

Come ogni buon mini drone, DJI Mini 4 Pro punta a essere facile e sicuro da utilizzare, anche per chi è alle prime armi con questo tipo di dispositivi. Ha infatti il sistema di rilevamento degli ostacoli omnidirezionale, basato sul ricorso a vari sensori ultra-grandangolari e a una coppia di sensori di visione verso il basso.

Da segnalare anche i sistemi APAS (Advanced Pilot Assistance Systems) oltre alla funzione di arresto automatico e bypass degli ostacoli. DJI dichiara un’autonomia di volo di 34 minuti, estendibili fino a 45 minuti con la Batteria di volo intelligente Plus. Non manca, inoltre, il sistema di trasmissione video O4 di DJI che consente di trasmettere video fino a 20 chilometri di distanza, con risoluzione di 1080p/60fps.

DJI Mini 4 Pro permette di utilizzare tre metodi di ripresa diversi: Spotlight, Punto di interesse e ActiveTrack a 360°. Il mini drone permette di scegliere tra varie funzionalità intelligenti (MasterShots, QuickShots, Hyperlapse, Panorama). C’è anche il QuickTransfer per il trasferimento rapido di foto e video sullo smartphone.

DJI Mini 4 Pro: prezzi

Il nuovo DJI Mini 4 Pro è già in vendita con un prezzo suggerito di 799 euro. Nel prezzo, oltre al drone, è incluso anche il radiocomando DJI RC-N2 oltre a una Batteria di volo intelligente e altri accessori.

C’è poi DJI Mini 4 Pro con radiocomando DJI RC 2, dotato di display, che viene proposto con un prezzo di 999 euro. A completare la gamma troviamo DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (con DJI RC 2 e tre Batterie di volo intelligenti) a un prezzo di 1.129 euro.