6 domande a cui Manifest 4 dovrà rispondere

La prima parte della quarta stagione di Manifest ha già risposto ad alcuni misteri che appassionavano gli spettatori, ma ci sono ancora diverse domande rimaste senza risposta. La soluzione a tutti i temi ancora aperti sarà (presumibilmente!) nella seconda parte della quarta stagione di Manifest, il capitolo conclusivo della serie che uscirà su Netflix il 2 giugno 2023. In attesa di scoprire come finisce la storia dei sopravvissuti del volo 828 scomparso e riapparso misteriosamente, ecco quali domande restano per ora senza risposta.

L’Apocalisse può essere fermata?

Iniziamo dalla domanda più significativa di tutte: la fine del mondo imminente può essere fermata? E se sì, come? Nella prima parte di Manifest 4, infatti, gli spettatori hanno avuto conferma del fatto che il volo 828 era rimasto intrappolato all’interno di una coscienza divina e che lo scopo ultimo dei protagonisti è probabilmente fermare l’apocalisse che metterà fine al mondo e che dovrebbe avvenire il 2 giugno 2024.

Perché Zeke ha sviluppato dei poteri?

Zeke (interpretato da Matt Long) ha evidentemente uno speciale legame con la coscienza divina che ha "custodito" il volo 828. L’uomo, come si è scoperto nelle precedenti puntate, ha superato la presunta data della sua morte e in seguito ha acquisito dei poteri. Non è però ancora stato spiegato da dove vengono queste abilità empatiche. Inoltre, non è chiaro se ciò che è successo a Zeke è un caso isolato o se potrebbe accadere qualcosa di simile anche ad altri passeggeri.

Che ruolo ha la pinna caudale dell’aereo?

Il fatto che la pinna caudale dell’aereo sia stata recuperata nell’oceano è un piccolo mistero: come può essere rimasta intatta, se i passeggeri hanno visto esplodere l’aereo? Inoltre, Cal (interpretato da Ty Doran) è tornato nella coscienza divina dopo aver toccato la pinna caudale. Qual è dunque il ruolo e il significato di questo oggetto?

Perché l’età di Cal è cambiata?

Un altro punto da chiarire è l’invecchiamento di Cal: dopo aver trascorso alcuni minuti nella coscienza divina, è tornato indietro con un’età diversa, cioè quella che avrebbe avuto se l’aereo non fosse scomparso nel 2013. Perché è successo?

I passeggeri sono (o erano) tutti morti?

Secondo Ben (interpretato da Josh Dallas) tutti i passeggeri a bordo del volo sono morti in seguito allo schianto e sono poi stati portati nuovamente in vita dalla coscienza divina o comunque da un potere soprannaturale. È davvero così? La serie non ha ancora smentito o confermato questa ipotesi.

Cal e Angelina hanno un legame speciale?

Cal ha aiutato Angelina, ma non sono chiare le motivazioni per cui lo abbia fatto. Ben ha fatto notare che tra i due esiste una sorta di connessione e in effetti diversi elementi fanno pensare che questa ipotesi abbia un fondamento di verità. Cal però ha negato che sia così. Anche questo punto potrebbe essere meglio chiarito nel corso degli episodi finali di Manifest 4.