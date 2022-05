Domani esce DI4RI: cosa aspettarsi

Ogni volta che un nuovo titolo arricchisce il catalogo di una piattaforma di streaming si grida subito alla novità, ma questa volta, alla vigilia del debutto assoluto di DI4RI, siamo effettivamente di fronte a un esordio interessante: si tratta infatti della prima serie italiana per ragazzi di Netflix.

I 15 episodi saranno disponibili da domani, 18 maggio, e avranno per protagonisti alcuni compagni di classe di seconda media. «Il vero punto di forza della serie sono le tematiche affrontate e il tono e la sensibilità con cui i nostri giovani interpreti hanno deciso di incarnare le storie», ha detto il regista Alessandro Celli. La storia è ambientata a Marina Piccola, paesino su un’isola italiana, e ogni puntata copre l’arco temporale di una settimana scolastica. A fare da sottofondo musicale sono le note di Isole, il nuovo singolo di Tancredi (che compare in due episodi) e sigla della serie.

La trama: di cosa parla DI4RI

Guardare la serie sarà come sfogliare il diario segreto dei protagonisti, dato che saranno proprio le loro voci, a turno, a condurre la narrazione degli episodi (parlando direttamente agli spettatori) e ad aprire un osservatorio privilegiato su un’età difficile, caratterizzata dalla scoperta di sé e del rapporto con gli altri.

Le loro storie individuali permetteranno di trattare temi svariati; alcuni più leggeri, tipici della preadolescenza (i primi baci, le amicizie…), e altri più complessi: la scoperta dell’amore omosessuale, ad esempio, ma anche le pressioni create dalle aspettative dei genitori, le conseguenze sui figli di un matrimonio in crisi, la dislessia e le prime mestruazioni.

Il cast: chi recita in DI4RI

I protagonisti della serie sono Livia Mancini, (interpretata da Flavia Leone), una dodicenne sportiva e perfezionista che vuole sempre compiacere i genitori; Pietro Maggi (Andrea Arru), all’apparenza carismatico e sicuro di sé, ma segretamente in difficoltà per via dei continui litigi con i genitori; Isabel Dio (Sofia Nicolini), solare e ottimista; e Mirko Valenti (Pietro Sparvoli), timido e introverso, con qualche difficoltà a integrarsi a casa del recente trasferimento da Roma.

Gli altri personaggi principali sono Daniele Parisi (Biagio Venditti), segretamente innamorato di Mirko; Giulio Paccagnini (Liam Nicolosi), irriverente e con la battuta pronta, soffre di una leggera dislessia; Monica Piovani (Federica Franzellitti), insicura e impacciata; e Arianna Rinaldi (Francesca La Cava), considerata da tutti la più carina e snob della classe.

Nel cast sono presenti anche Fortunato Cerlino, nel ruolo del collaboratore scolastico Paolo, e Larissa Iapichino, campionessa juniores di salto in lungo.

Dove è stata girata la serie

L’isola in cui è ambientata la storia di DI4RI, Marina Piccola, è frutto di fantasia: le riprese sono state realizzate prevalentemente a Roma e Ischia. Le scene nel campo da basket e sulla pista d’atletica sono invece state girate vicino a Bracciano.