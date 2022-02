Domani esce LOL 2: come prepararsi

L’attesa è finalmente finita. Mancano ormai poche ore al debutto ufficiale della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori su Prime Video. Le puntate non verranno rilasciate tutte insieme, ma in due parti: domani, 24 febbraio 2022, escono infatti solo i primi quattro episodi (in totale sono sei).

In queste ore sono tante le domande dei fan che non vedono l’ora di godersi le nuove puntate del comedy show targato Amazon Original. La seconda stagione di LOL sarà all’altezza della prima, che lo scorso anno aveva riscosso un enorme successo? Ci saranno delle gag e delle situazioni comiche capaci di eguagliare le trovate dei partecipanti alla prima edizione, ovvero Frank Matano, Ciro e Fru dei The Jackal, Elio, Lillo, Michela Giraud, Luca Ravenna, Pintus, Katia Follesa e Caterina Guzzanti? Per scoprirlo non resta che seguire in streaming, da domani, le prime quattro puntate del programma, che avrà un cast tutto nuovo.

Il cast: chi sono i protagonisti di LOL 2

In attesa del debutto di LOL 2, facciamo un ripasso generale di regole, protagonisti e novità della seconda edizione del comedy show. Prima di tutto, il cast dei partecipanti è totalmente nuovo: comprende comici professionisti con alle spalle decenni di carriera tra cinema, tv e teatro, ma anche volti relativamente nuovi, emersi in anni più recenti soprattutto (ma non solo) dal web e conosciuti in special modo dalle generazioni giovani.

I concorrenti di questa seconda edizione sono infatti Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti (fratello di Caterina, concorrente della prima edizione), Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

Novità anche nella cabina di regia: Fedez resta game master ma questa volta, invece di Mara Maionchi, avrà al suo fianco Frank Matano, uno dei concorrenti più amati della prima stagione. Torna anche l’ex concorrente Lillo, in veste di ospite speciale e “arma segreta della risata": potrà essere mandato in studio per mettere in difficoltà i concorrenti.

Le regole del gioco: come funziona LOL 2

Il gioco – che è già stato registrato e di cui gli spettatori vedranno i momenti più salienti montati ad hoc in sei puntate – dura in tutto sei ore. In questo lasso di tempo i comici professionisti partecipanti devono rimanere rigorosamente seri (non sono ammesse risate, ma nemmeno sorrisi o smorfie divertite) cercando però di far ridere gli altri. Chi ride viene eliminato e l’ultimo concorrente rimasto vince un premio da 100mila euro, da destinare in beneficienza.

Il gioco si svolge in uno studio arredato con tavoli, sedie, divani e un piccolo palco. In un locale annesso a questa stanza ci sono invece armadi pieni di costumi di scena, oggetti e gadget che ciascun partecipante ha scelto di portare con sé.

Il duo Fedez-Matano avrà due ruoli: sorvegliare (grazie alle numerose telecamere) i concorrenti individuando chi cede alla risata o al sorriso e metterli in difficoltà proponendo “sfide" comiche ed esibizioni.

A che ora esce LOL 2

La seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori è prodotta in Italia per Amazon Studios da Endemol Shine Italy e sarà visibile solo su Prime Video. I primi quattro episodi saranno disponibili da domani, 24 febbraio 2022, mentre gli ultimi due usciranno il 3 marzo. Non c’è un orario standard di uscita delle serie di Prime Video, quindi il consiglio è quello di tenere d’occhio la piattaforma di streaming già dal mattino.

