Lo smartphone definitivo per chi lavora in cantiere

Oggi un po’ tutti possiamo dire che lavoriamo con lo smartphone, ma non tutti facciamo lo stesso lavoro. Lo smartphone, quindi, non può essere sempre lo stesso per tutti. Lo sa bene chi per lavoro frequenta i cantieri, l’industria pesante o altri luoghi assolutamente lontani dall’ufficio medio sia per estetica che per comfort e condizioni ambientali.

In un luogo del genere un cellulare normale non solo risulta quasi inutile, ma addirittura inutilizzabile: troppo delicato, troppo costoso e quindi troppo rischioso da portare al lavoro. Tuttavia anche chi lavora in ambienti del genere ha necessità di avere un dispositivo per telefonare, connettersi a Internet e, possibilmente, fare anche molto altro. Gli smartphone adatti a queste attività sono i cosiddetti “rugged“, una categoria di telefoni particolarmente “carrozzati" e rinforzati per resistere a condizioni ambientali anche estreme. Ce ne sono moltissimi in commercio, quasi tutti di produttori cinesi che si sono specializzati proprio in questo tipo di smartphone. Con ottimi risultati, come dimostra lo smartphone Doogee S96 Pro che, oltre ad essere un ottimo rugged, ha anche una caratteristica in più utilissima a molti: la fotocamera notturna con sensore a LED infrarossi. Una chicca, ad esempio, per chi deve andare a fotografare gli interni di un palazzo in costruzione, una conduttura idrica, una grotta, un vano motore di un camion al buio e molto altro.

Doogee S96 Pro: caratteristiche tecniche

Il Doogee S96 Pro è uno smartphone rugged certificato IP68, IP69X e MIL SPEC 810G. Può lavorare a temperature comprese tra -55 e +70 gradi centigradi, resiste alla polvere e alla sabbia, può essere immerso in acqua (fino a 1 metro per 24 ore, fino a 1,5 metri per 30 minuti) e resiste persino agli spruzzi di acqua a pressione.

Per quanto riguarda il lato “rugged“, quindi, il Doogee S96 Pro ha tutto quello che può servire. Lato smartphone tradizionale, invece, è un dispositivo con schermo da 6,22 pollici a LED, con risoluzione 1.520×720 pixel e rivestimento Gorilla Glass. Resiste agli urti e alle cadute da una altezza massima di 1,8 metri.

E’ costruito intorno al chip MediaTek Helio G90, più che sufficiente per gli scopi a cui sarà destinato questo telefono, affiancato da ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Le fotocamere posteriori sono 4: una principale con sensore Samsung da 48 MP, una grandangolare Samsung da 8 MP, una macro da 2 MP e il sensore per la visione notturna (un Sony da 20 MP, che può fotografare fino a 20 metri di distanza con pochissima luce ambientale).

Preinstallate ci sono app utilissime al pubblico al quale il Doogee S96 Pro è destinato: compasso, livello, torcia, fonometro, goniometro, misuratore delle distanze e un’app che misura se un quadro è appeso dritto. Insomma, c’è tanta roba per qualunque tipo di artigiano.

Infine, ultimo ma non meno importante, ha una batteria da 6.350 mAh che lo tiene acceso fino a due giorni.

Doogee S96 Pro: quanto costa

Il prezzo dei telefoni rugged è sempre un po’ superiore a quello degli smartphone di pari prestazioni normali, a causa dei materiali utilizzati per irrobustire la scocca e soprattutto a causa delle certificazioni.

Doogee S96 Pro, però, tutto sommato ha un prezzo assolutamente onesto considerando che si tratta di un vero strumento di lavoro e che è fatto per durare anni, non per essere cambiato l’anno prossimo. Su Amazon Doogee S96 Pro costa 330 euro.

Doogee S96 Pro – Smartphone per ambienti estemi con fotocamera notturna