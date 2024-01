Samsung annuncia i nuovi device rugged: Galaxy XCover 7 e Tab Active 5

Fonte foto: Samsung

Se Samsung è ancora oggi, e lo è da diversi anni, uno dei maggiori produttori al mondo di device elettronici è anche perché riesce ad essere presente in mercati di nicchia, con prodotti che richiamano l’esperienza d’uso di quelli per il mercato consumer.

Prodotti come i due nuovi “rugged” Samsung Galaxy XCover 7 e Samsung Galaxy Tab Active 5, rispettivamente uno smartphone e un tablet altamente rinforzati per poter essere utilizzati in ambienti difficili, sporchi e pericolosi, come i cantieri edili e stradali, le aziende agricole, le miniere.

Galaxy XCover 7: caratteristiche e prezzo

Samsung Galaxy XCover 7 è uno smartphone rugged con schermo da 6,6 pollici, in tecnologia LCD-TFT e con risoluzione FHD+. Il refresh rate è da 60 Hz e il touch screen funziona anche se si indossano i guanti. A protezione dello schermo c’è un vetro Gorilla Glass Victus+, tra i più resistenti del mercato.

Il processore è un MediaTek Dimensity 6100+, la RAM è da 6 GB e lo spazio di archiviazione è da 128 GB, ma è espandibile fino a 1 TB. Il chip di MediaTek ha il modem 5G (dual SIM), WiFi 5, il controller Bluetooth 5.3 e le ormai immancabili connessioni ai satelliti per la geolocalizzazione. Samsung ha integrato anche un chip per la connessione NFC.

Le fotocamere sono soltanto 2: una posteriore da 50 MP e una anteriore da 5 MP. A differenza di altri prodotti concorrenti sviluppati in Cina, su questo Samsung Galaxy XCover 7 non c’è una fotocamera a infrarossi, molto utile in alcuni ambienti professionali.

La batteria è da 4.050 mAh, che non sono molti per un rugged, e Samsung non dichiara la potenza massima di ricarica. E’ lecito ipotizzare che essa sia di non più di 25 watt. La cosa interessante, però, è che la batteria è sostituibile.

Ottima, come è d’obbligo per un rugged, la resistenza all’acqua, alla polvere e agli urti: Galaxy XCover 7 è certificato IP68 e MIL-STD-810H.

Samsung Galaxy XCover 7 sarà disponibile anche in Italia entro la fine di gennaio, ad un prezzo non ancora noto. Il predecessore Galaxy XCover 6 Pro è al momento in vendita al prezzo di 629 euro.

Galaxy Tab Active 5: caratteristiche e prezzo

Il secondo dispositivo rugged annunciato da Samsung è il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab Active 5. Si tratta di un tablet da 8 pollici, con schermo 16:10 a risoluzione WUXGA, velocità di refresh di 120 Hz, compatibilità con i guanti da lavoro e vetro protettivo Gorilla Glass 5. C’è anche il pennino, incluso in confezione.

Il processore in questo caso è un Exynos 1380, di nuovo con connettività 5G (dual SIM), WiFi 6, Bluetooth 5.3 e geolocalizzazione satellitare. Anche in questo caso c’è il chip per l’NFC. La RAM è pari a 6 GB, lo spazio di archiviazione è da 128 o 256 GB ed è espandibile fino a 1 TB.

Le fotocamere sono due: la posteriore è da 13 MP, mentre l’anteriore è da 5 MP e nessuno dei due sensori può captare gli infrarossi.

La batteria sostituibile è da 5.050 mAh, anch’essa sostituibile ma con potenza di ricarica non specificata. Anche su questo tablet ci sono le certificazioni IP68 (anche per il pennino) e MIL-STD-810H.

Anche Samsung Galaxy Tab Active5 arriverà in Italia entro fine gennaio, ad un prezzo non ancora specificato.