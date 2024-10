Dopo il successo in Giappone, il film Look Back arriva in streaming

Uscito al cinema in Giappone e acclamato da pubblico e critica, il film anime Look Back sta per diventare disponibile per il pubblico globale

In Giappone ha ottenuto un successo straordinario: in due settimane ha guadagnato più di due miliardi di yen al botteghino, pur essendo stato distribuito in un numero limitato di cinema. La buona notizia è che adesso il film Look Back sta per diventare disponibile in tutto il mondo in streaming su Prime Video. Diretto da Kiyotaka Oshiyama, è tratto dall’omonimo manga pubblicato nel 2021.

Cos’è e di cosa parla Look Back

Uscito al cinema in Giappone il 28 giugno 2024 e acclamato da pubblico e critica, Look Back è l’adattamento del manga omonimo del 2021 di Tatsuki Fujimoto, artista già popolare per titoli come Chainsaw Man e Fire Punch.

La storia, un toccante racconto di formazione, racconta il percorso e la vita di Fujino e Kyomoto, due giovani ragazze unite dalla passione comune per i manga e da uno sfortunato incidente che cambia le loro vite per sempre.

Look Back, chi c’è nel film

Il film è diretto da Kiyotaka Oshiyama, che è anche character designer e sceneggiatore di questa novità e che ha già lavorato in passato a titoli come Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance, The Borrower Arrietty e The Wind Rises.

«Il film Look Back aggiunge la mia prospettiva alla potente storia del manga originale di Tatsuki Fujimoto, dandole vita come un film», ha affermato Kiyotaka Oshiyama in una nota stampa. «Sebbene sia un breve film di 58 minuti, sono davvero stupito che così tante persone siano andate al cinema più volte per vederlo».

Yuumi Kawai (famosa per essere stata Junko nel drama Extremely Inappropriate) presta la voce a Fujino, mentre Mizuki Yoshida (già in The Lump in My Heart e Songs of Kamui) è Kyomoto.

Look Back, dal manga al film

Tatsuki Fujimoto, che ha creato il manga originale, ha raccontato in una nota stampa che inizialmente, quando si è pensato di fare di Look Back un film, era stato chiesto di aggiungere «30-40 minuti alla storia originale, altrimenti questo avrebbe limitato il numero di cinema in cui poteva essere proiettato in Giappone o persino in America».

«Il fatto che siamo stati in grado di pubblicarlo nella sua forma e qualità attuale è dovuto alla regia di Kiyotaka Oshiyama», ha aggiunto. «Sono rimasto davvero stupito da come ha reso il film più chiaro e vivido per quanto riguarda le espressioni con cui ho avuto difficoltà o che non sono riuscito a trasmettere bene nel manga».

La narrazione è accompagnata dalla musica di Haruka Nakamura che, aggiunge il fumettista, «si adatta così perfettamente che non riesco a immaginare nessun’altra musica per questa storia».

Dove vedere in streaming Look Back

Look Back esce in streaming su Prime Video il 7 novembre 2024.

È il primo film anime a essere uscito al cinema in Giappone e poi globalmente in streaming sulla piattaforma di Amazon MGM Studios dai tempi di Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time.