Fonte foto: Sharaf Maksumov / Shutterstock.com

Scaricare file sullo smartphone Android consente di salvarne una copia nella memoria interna del proprio dispositivo. Si tratta di un sistema molto semplice per poter archiviare un qualsiasi file e, eventualmente, condividerlo con un altro utente oppure salvarlo sul cloud, per accedervi da qualsiasi dispositivo. Vediamo, quindi, dove sono i file scaricati con lo smartphone Android e come trovare facilmente il file appena scaricato.

File scaricati dal browser web

Nella maggior parte dei casi, per scaricare un file sullo smartphone Android si utilizza il browser web. In queste situazioni, recuperare un file scaricato è molto semplice. Basta accedere alla sezione dei Download del browser web.

Utilizzando Google Chrome, ad esempio, basta aprire l’app del browser e poi premere sui tre punti in alto a destra e, quindi, scegliere Download. Qui è possibile trovare l’elenco dei file scaricati, ordinati dal più recente. C’è anche una funzione di ricerca e vari filtri per individuare facilmente il file desiderato.

La procedura cambia leggermente utilizzando un altro browser (la sezione Download, infatti, potrebbe essere accessibile seguendo un percorso differente). Si tratta comunque di una funzione integrata in ogni browser: i file scaricati sullo smartphone Android dal browser possono essere facilmente recuperati in questo modo.

App per gestione dei file scaricati su Android

Per gestire i file scaricati su Android e trovare facilmente un file in particolare è possibile utilizzare un’app per la gestione dei file. Il consiglio è di utilizzare l’app Files by Google. Si tratta di uno dei principali “file manager” per Android che, nella maggior parte dei casi, è già preinstallato sullo smartphone. Se non presente, l’app può comunque essere scaricata dal Play Store.

Per trovare i file scaricati sullo smartphone Android con Files by Google basta aprire l’app. Nella schermata principale è presente la categoria Download che racchiude tutti i file scaricati. Ci sono anche altre categorie per accedere, in modo completo, a tutti i file presenti sullo smartphone, individuando facilmente quello che si sta cercando.

Trovare file scaricati da Android con un file explorer

Prima che Google realizzasse l’app Flies by Google, per accedere ai download del proprio smartphone Android, oltre che a tutti i file presenti sullo smartphone, era necessario utilizzare un file manager in grado di fungere da file explorer. Questo tipo di app funziona esattamente come l’app di Google.

Diversi produttori di smartphone includono un file manager sul proprio dispositivo. Ad esempio, sugli smartphone Xiaomi c’è Gestore File. Collegandosi al Play Store è possibile facilmente individuare varie applicazioni di questo tipo, come Ex File Manager: File Explorer, Cx File Explorer e altre ancora.

Come trovare file scaricati su smartphone Android da PC

Per trovare i file scaricati su Android da PC è sufficiente collegare lo smartphone al PC tramite un cavo USB. In caso di problemi nel collegamento, è consigliabile pulire la porta USB. Effettuato il collegamento, sul display dello smartphone apparirà una notifica con un messaggio in cui viene chiesto all’utente il tipo di collegamento da realizzare con il PC.

È necessario scegliere l’opzione Trasferimento dei file. A questo punto, il PC dovrebbe riconoscere immediatamente lo smartphone. Con un PC Windows 10 o Windows 11 bisogna andare in Questo PC, da Esplora Risorse, e poi cliccare sull’icona del proprio smartphone per accedere alla memoria.

A questo punto è possibile accedere a tutti i file presenti sul dispositivo. Per trovare i file scaricati sullo smartphone Android da PC basta andare nella cartella Download. In DCIM > Camera, invece, ci sono le foto scattate con la fotocamera. Chi ha un dispositivo macOS può valutare varie opzioni per trasferire file da Android a Mac.