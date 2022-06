Dove vedere dinosauri, sirene e lupi mannari

Lo sappiamo: per raccontare una storia bella, appassionante ed emozionante non servono degli attori in carne e ossa. Lo sa bene anche Netflix, che in occasione della sessantunesima edizione dell’Annecy International Animation Film Festival ha presentato i film e le serie di animazione in programma.

La particolarità di questi titoli? Sono tutti realizzati in Europa, continente in cui da tempo c’è una sempre più ampia offerta di animazione. Tra le novità presentate ce ne sono un paio già proiettate oltre la fine della stagione estiva. Si tratta di Scrooge: A Christmas Carol e That Christmas, entrambi produzioni inglesi. Il primo film, diretto da Stephen Donnelly, è un adattamento musicale soprannaturale dell’immortale leggenda raccontata da Charles Dickens. Il secondo segue invece una serie di storie intrecciate che parlano di amore, solitudine, famiglia, amici e, ovviamente, Babbo Natale!

I film di animazione in arrivo si Netflix

Niente paura: non tutti i film di animazione annunciati e in arrivo prossimamente su Netflix hanno come tema di fondo il Natale! Ember, ad esempio, è un lungometraggio spagnolo diretto da Sergio Pablos, già regista di Klaus, vincitore del premio BAFTA e candidato al premio Oscar.

La trama ha per protagonista il giovane Dikika che intraprende una corsa impossibile verso un lontano vulcano per trovare la preziosa scintilla che potrebbe salvare la sua tribù. C’è poi il nuovo film comico di animazione francese del regista Steve Box, già noto per Wallace & Gromit – La maledizione del coniglio mannaro, oltre che vincitore del premio Oscar e tre volte vincitore del premio BAFTA.

Il progetto al momento è ancora senza titolo, ma seguirà le sgangherate vicende di una banda di gatti randagi che vive dei proventi di rapine molto fantasiose, ma poco redditizie. Costretti ad agire sotto copertura, per organizzare il colpo del secolo dovranno fingere di essere ciò che più disprezzano: gatti domestici.

Le nuove serie animate su Netflix

Spazio anche alle serie animate: tra i titoli in arrivo prossimamente su Netflix c’è Bad Dinosaurs, che racconta il viaggio da brivido di una famiglia di tirannosauri nella selvaggia natura preistorica. La serie sarà prodotta da Able & Baker e diretta dal pluripremiato e candidato al premio Oscar Simone Giampaolo.

Dal creatore e regista di Winx Club Iginio Straffi arriva invece Mermaid Magic, serie animata italiana su una principessa sirena adolescente che lascia il suo mondo sottomarino per cercare una rara fonte di magia che la aiuterà a salvare il suo regno sopra e sotto le onde.

In The Seven Bears un branco di adorabili orsetti dà una svolta inaspettata alle fiabe che tutti pensano di conoscere. La serie francese è basata sulle graphic novel di Emile Bravo. Infine, c’è la serie animata inglese Wereworld, in cui il giovane Drew Ferran scopre di essere l’ultimo di una lunga stirpe di lupi mannari. La serie è diretta da Tom Brass per Jellyfish Pictures.