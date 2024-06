Film e serie tv di animazione, le prossime novità: c'è anche Sailor Moon

Fonte foto: Netflix/X

C’è anche il film di Sailor Moon tra i titoli di animazione in arrivo su Netflix nei prossimi mesi e recentemente annunciati dalla piattaforma. I fan sono in trepidante attesa anche di un grande ritorno: parliamo della seconda stagione di Arcane, serie tv che ha debuttato con successo nel 2021 e che tornerà finalmente su Netflix con nuovi episodi a novembre 2024. La data esatta di uscita deve ancora essere annunciata.

Guardando invece alle novità, ecco le altre uscite da tenere d’occhio.

Quando esce il film di Sailor Moon su Netflix

Si intitola Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos (nella foto) il film di animazione di Sailor Moon in uscita su Netflix il 22 agosto 2024. Diretto da Tomoya Takahashi, il film racconta il capitolo finale della serie Pretty Guardian Sailor Moon, appunto.

In questa storia, la Paladina della giustizia deve battersi contro Shadow Galactica, un’organizzazione malvagia determinata a dominare l’intero universo. Sailor Moon dovrà perseverare nella sua missione, anche quando la solitudine e la pressione minacceranno di sovrastarla. Riuscirà a salvare le persone che ama? E cosa la attende dopo questa battaglia?

Il film di SpongeBob su Netflix

Il 2 agosto esce invece Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie, il film di animazione in cui Sandy Cheeks e SpongeBob viaggiano in Texas per salvare la loro città da un complotto malvagio.

Basato sulla serie creata da Stephen Hillenburg, il film è diretto da Liza Johnson e include nel voice cast Carolyn Lawrence, Tom Kenny, Wanda Sykes, Clancy Brown, Bill Fagerbakke, Mr. Lawrence e Rodger Bumpass.

Sandy Cheeks e SpongeBob SquarePants viaggiano in Texas per salvare la loro città da un complotto malvagio! Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie uscirà il 2 agosto. 🐿️👩‍🚀 pic.twitter.com/TxvKz2vYCk — Netflix Italia (@NetflixIT) June 7, 2024

La serie comedy Exploding Kittens

Dio viene mandato sulla Terra per riconnettersi con l’umanità, ma è intrappolato nel corpo di un paffuto gatto domestico. Quando scopre che il gatto dei vicini non è niente di meno che la sua nemesi, l’Anticristo, la guerra tra Bene e Male è inevitabile. Perlomeno fintanto che i due protagonisti non sono impegnati a sonnecchiare sul divano o a inseguire un piccione…

È questa la trama di Exploding Kittens, nuova serie di animazione comedy in arrivo il 12 luglio 2024. Nel voice cast ci sono Tom Ellis, Sasheer Zamata, Suzy Nakamura, Mark Proksch, Ally Maki e Kenny Yates.

Il nuovo film di Wallace & Gromit su Netflix

Wallace e Gromit saranno di nuovo insieme in Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, in uscita su Netflix nel corso dell’inverno 2024 (la data esatta non è ancora stata annunciata). Diretto da Nick Park, regista quattro volte vincitore dell’Oscar, e da Merlin Crossingham, già candidato all’Emmy, il film d’animazione inizia con Gromit preoccupato che Wallace stia diventando troppo dipendente dalle sue invenzioni.

Una preoccupazione che si dimostra fondata quando Wallace inventa uno gnomo “intelligente” che sembra effettivamente sviluppare una mente propria. Ma sono in realtà delle forze sinistre e oscure a prendere possesso delle cose…

Wallace e Gromit di nuovo insieme. Dal regista quattro volte vincitore dell'Oscar Nick Park e il candidato all'Emmy Merlin Crossingham è in arrivo Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl. pic.twitter.com/RYNIA2DcDX — Netflix Italia (@NetflixIT) June 7, 2024

Quando esce il film di animazione Spellbound

Ci sono anche Rachel Zegler, Nicole Kidman, Javier Bardem, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane e Tituss Burgess nel voice cast di Spellbound, nuovo film di animazione in uscita il 22 novembre 2024 e diretto da Vicky Jenson, regista già nota per Shrek.

Ricco di canzoni originali, il film racconta le magiche avventure di Ellian, una giovane dama che, dopo che un misterioso incantesimo ha trasformato i suoi genitori in mostri, deve compiere un viaggio coraggioso per salvare la sua famiglia e il regno.