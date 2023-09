Dove vedere l'Europa League 2023-2024 in TV e in streaming

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Non solo Champions League. Dal 21 settembre ricomincia anche l’Europa League, la seconda competizione europea per club più importante. Nell’ultima stagione le italiane sono andate a un passo dalla vittoria: la Juventus è uscita in semifinale, mentre la Roma ha perso in finale solamente ai rigori contro il Siviglia. E proprio i giallorossi riproveranno l’impresa anche in questa stagione. Roma e Atalanta sono le due squadre italiane presenti nei gironi di Europa League (se ne potrebbero aggiungere delle altre dai sedicesimi, nel caso in cui qualche squadra italiana presente in Champions arrivi terza nel proprio girone), e hanno ottime possibilità di andare molto avanti.

Dove seguire le partite di Europa League delle italiane in TV o in streaming? Le opzioni sono tre: Sky, Now TV (la piattaforma on demand della stessa Sky) e DAZN. Tutte e tre le piattaforme trasmettono tutte le partite del torneo, ma con delle differenze. Sky ha i diritti sia per il satellitare sia per lo streaming su SkyGo, mentre Now TV e DAZN solo per lo streaming sull’app (accessibile da smartphone, computer e tablet). Quale è più conveniente? Quale piattaforma è migliore? A quali contenuti posso accedere? In questo articolo trovi le risposte a tutte queste domande e cliccando sui due link presenti qui in basso, accedi anche a promozioni speciali per l’abbonamento a NowTV (scontato del 33%) e a DAZN.

Dove vedere l’Europa League 2023-2024: Sky, NowTV, DAZN o Amazon Prime Video?

I diritti TV e on demand dell’Europa League 2023 – 2024 sono stati acquistati da Sky e da DAZN. Sky trasmette le partite sia sulla propria piattaforma satellitare, sia su Now TV, il servizio on demand raggiungibile tramite app e disponibile sui dispositivi mobile e da smart TV. DAZN, invece, ha i diritti per trasmettere le partite in streaming sulla propria app, anche questa supportata da tutti i dispositivi tech. Rispetto alla Champions League, Amazon Prime Video non trasmette nessuna partita.

Per quanto riguarda le partite in chiaro, alcuni match verranno trasmessi su TV8, canale del digitale terrestre di proprietà di Sky. Al momento, però, non si hanno informazioni su quali saranno i match trasmessi.

Quali partite dell’Europa League 2023 – 2024 trasmette Sky e NowTV

Su Sky e NowTV vengono trasmesse tutte le partite dell’Europa League, compresi i sedicesimi, gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale. L’emittente satellitare, però, non ha l’esclusiva su nessun match: possono essere visti anche sulle altre piattaforme. Per ogni giornata dell’Europa League, oltre al canale dedicato alla singola partita, c’è anche la diretta per non perderti nemmeno un gol.

Quali partite dell’Europa League 2023 – 2024 trasmette DAZN

Anche DAZN ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite dell’Europa League. Nessuna esclusiva, ma la possibilità di offrire ancora più contenuti ai propri clienti. La piattaforma on demand può trasmettere solo in streaming e non sulle altre piattaforma televisive.

Come guardare l’Europa League 2023 – 2024 su Sky e NowTV

Le partite dell’Europa League sono disponibili per tutti gli abbonati Sky al pacchetto Sport. Le partite sono trasmesse sui canali sportivi, con SkySport Uno dedicato solitamente al match delle squadre italiane. Oltre alla piattaforma satellitare, gli abbonati possono seguire l’Europa League anche in streaming gratis utilizzando l’app di SkyGo disponibile per smartphone, tablet e computer.

Procedimento simile anche per NowTV. In questo caso bisogna abbonarsi al pacchetto “Pass Sport“, disponibile in questi giorni in offerta a un prezzo speciale. Sottoscrivendo l’abbonamento annuale, paghi solamente 9,99€ al mese invece di 14,99€. Uno sconto del 33%: è come avere quattro mesi gratis. Inoltre, con il Pass Sport hai accesso a tanti altri contenuti esclusivi tra cui la Champions League (ne abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo), la Conference League, il meglio del tennis internazionale, le ultime gare di Formula 1 e MotoGP (con il nostro Pecco Bagnaia a lottare per il titolo mondiale), la NBA (ricomincia a fine ottobre) e anche l’Eurolega. Per sottoscrivere l’abbonamento a prezzo scontato basta cliccare sul link qui in basso.

Come guardare l’Europa League 2023 – 2024 su DAZN

L’Europa League è uno dei tanti contenuti disponibili per gli abbonati di DAZN. Per poter vedere le partite del torneo, però, bisogna aver sottoscritto l’abbonamento al Pacchetto Standard o Plus, gli stessi necessari per la Serie A. Come oramai abbiamo imparato a conoscere in questi anni, DAZN è accessibile da praticamente qualsiasi smart TV, smartphone, tablet o computer, l’importante è avere una buona connessione a Internet. Quindi, per vedere l’Europa League 2023 – 2024 su DAZN bisogna avere l’abbonamento attivo, installare l’app sul proprio dispositivo e premere sul banner del match presente nella dashboard della piattaforma.

I gironi di Roma e Atalanta di Europa League

Un girone abbordabile sia per Roma sia per l’Atalanta. I giallorossi e i bergamaschi erano entrambi teste di serie e hanno pescato dei gironi tutto sommato alla portata. Il pericolo più grande per la Roma è lo Slavia Praga, una squadra che sulla carta, però, è alla portata della squadra di Mourinho. Per l’Atalanta, invece, c’è l’ostacolo Sporting Lisbona. I portoghesi giocano bene e lo scorso anno hanno dato filo da torcere alla Juventus nei quarti di Europa League. Ecco i gironi di Europa League delle due italiane.

Girone D: Atalanta, Sporting Lisbona, Sturm Graz, Rakow.

Girone G: Roma, Slavia Praga, Sheriff, Servette.

Il calendario di Roma e Atalanta in Europa League

Quando giocano le squadre italiane? A che ora? Di seguito trovate il calendario sia della Roma sia dell’Atalanta. Gli orari delle partite sono rispettivamente alle 18:45 e alle 21:05, come ci ha abituato l’Europa League in questi ultimi anni.

Calendario Roma Europa League 2023-2024

Prima giornata: Sheriff – Roma – 21 settembre ore 18:45 – Sky, NowTV e DAZN

Seconda giornata: Roma – Servette – 5 ottobre ore 21:00 – Sky, NowTV e DAZN

Terza giornata: Roma – Slavia Praga – 26 ottobre ore 21:00 – Sky, NowTV e DAZN

Quarta giornata: Slavia Praga – Roma – 9 novembre ore 18:45 – Sky, NowTV e DAZN

Quinta giornata: Servette – Roma – 30 novembre ore 21:00 – Sky, NowTV e DAZN

Sesta giornata: Roma – Sheriff – 14 dicembre ore 18:45 – Sky, NowTV e DAZN

Calendario Atalanta Europa League 2023 – 2024