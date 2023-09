Dove vedere le partite di Champions League

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Dopo la Serie A è tempo di Champions League. Da martedì 19 settembre torna la massima competizione europea che vede protagoniste ben quattro squadre italiane: Napoli (campione d’Italia in carica), Inter (finalista nella scorsa edizione), Milan e Lazio. Per i biancocelesti si tratta di un ritorno dopo anni di lontananza dalla Champions League. I sorteggi hanno sorriso alle squadre italiane: tranne il Milan che se la dovrà vedere con tre formazioni molto forti, tra cui il Paris Saint Germian di Mbappé, le altre hanno tutte le carte in regola per superare il girone eliminatorio.

Gli appassionati hanno tante soluzioni per vedere in TV o in streaming la Champions 2023 – 2024. Rispetto allo scorso anno non è cambiato nulla: Sky ha i diritti per trasmettere quasi tutte le partite della competizione su NowTV e sui canali satellitari; Amazon Prime Video ha l’esclusiva sulla miglior partita delle italiane del mercoledì, su quattro partite degli ottavi e dei quarti, e su due partite delle semifinali; Infinity+ trasmette in streaming sulla propria piattaforma più di 100 partite, mentre su Canale 5 va in onda in chiaro la miglior partita delle italiane del martedì. Una programmazione varia e che soddisfa tutti: in questa guida trovi tutte le risposte a come guardare la Champions League 2023 – 2024 in TV.

Come vedere la Champions League 2023 – 2024 su Prime Video

Amazon Prime Video ha l’esclusiva su sedici partite della Champions League 2023 – 2024. Si tratta della migliore partita delle italiane del mercoledì sera (nei gironi) oppure il big match (dagli ottavi in poi). L’unico match che non si può vedere su Prime Video è la finale. Tutte le partite della Champions sono comprese nell’abbonamento Prime Video e non è necessario pagare un abbonamento extra. È previsto un ampio pre-partita con interviste e commenti degli analyst di Prime Video. Per chi non è ancora abbonato alla piattaforma, può approfittare della prova gratuita per i primi trenta giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Nei 30 giorni di prova gratuita, oltre alle partite della Champions League 2023 – 2024, hai accesso a tutta la libreria di contenuti di Prime Video: serie TV, film in esclusiva, documentari e anche programmi per i più piccoli. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

Quali partite trasmette Prime Video

Il calendario definitivo delle sei partite dei gironi di Champions trasmesse da Amazon Prime Video non è ancora definitivo. La piattaforma online, per il momento, ha annunciato solamente i primi quattro match. Ecco una tabella con data, orario e match.

Real Sociedad – Inter – 20 settembre ore 21:00

– 20 settembre ore 21:00 Borussia Dortmund – Milan – 4 ottobre ore 21:00

– 4 ottobre ore 21:00 PSG – Milan – 25 ottobre ore 21:00

– 25 ottobre ore 21:00 Salisburgo – Inter – 8 novembre ore 21:00

Come vedere la Champions League 2023 – 2024 su Sky e NowTV: partite e abbonamenti

Sky ha l’esclusiva per trasmettere sui propri canali satellitari ben 121 delle 137 partite totali della Champions League, tra cui anche la finale. Per vedere le partite della Champions League di Milan, Inter, Napoli e Lazio bisogna avere l’abbonamento al pacchetto Sky Sport, oltre a quello base di Sky TV. Oltre a vedere i match comodamente sul proprio televisore, Sky offre la possibilità ai propri abbonati di vedere la Champions League 2023 – 2024 in streaming su SkyGo, app disponibile per PC, smartphone e tablet.

Una valida alternativa è NowTV, la piattaforma on demand di Sky accessibile da qualsiasi dispositivo mobile. Sottoscrivendo l’abbonamento al “Pass Sport” hai accesso a tutte le partite della Champions League 2023 – 2024 trasmesse da Sky. Ma non solo. Nell’abbonamento è compresa anche l’Europa League, la Conference League, 3 partite della Serie A per ogni giornata di campionato, la Formula 1, la MotoGP, il grande tennis, la NBA, l’Eurolega e anche i mondiali di rugby. Per chi si abbona oggi c’è anche una promo unica: l’abbonamento annuale scontato del 33%. Paghi solamente 9,99€ al mese invece di 14,99€. Praticamente è come avere quattro mesi gratis. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

Come vedere la Champions League 2023 – 2024 su Infinity+

Una valida soluzione per guardare la Champions League 2023 – 2024 in streaming è Infinity+. La piattaforma on demand di Mediaset ha i diritti per trasmettere ben 104 partite della massima competizione europea (sono escluse tutte quelle di Amazon Prime Video e poco altro). L’abbonamento mensile a Infinity+ ha un costo di 7,99€ al mese e puoi disdirlo in ogni momento senza nessun costo aggiuntivo. Ma non solo, oltre alle partite della Champions hai accesso a tutto il catalogo presente sulla piattaforma: film, serie TV e anche contenuti in esclusiva. Infinity+ offre anche il servizio Diretta Champions dove puoi vedere in contemporanea tutte le partite in onda alle ore 21:00.

Come guardare la Champions League 2023 – 2024 in chiaro

Non solo abbonamenti a pagamento. Gli appassionati possono vedere la Champions League 2023 – 2024 anche in chiaro su Canale 5. Il canale di Mediaset, infatti, trasmette ben 16 partite in modo completamente gratuito. Solitamente si tratta della miglior partita delle italiane del martedì o del big match (dagli ottavi di finale in poi).

I gironi di Champions League 2023 – 2024 di Inter, Milan, Napoli e Lazio

L’urna di Nyon è stata benevola con le squadre italiane. Inter, Napoli e Lazio hanno ottime/buone probabilità di passare il girone eliminatorio, mentre il Milan ha beccato probabilmente il girone più complicato. Il Napoli deve superare lo scoglio Real Madrid, ma Braga e Union Berlino sono rivali alla portata della squadra allenata da Rudi Garcia. I vicecampioni dell’Inter se la dovranno vedere con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad, sulla carta tutte formazioni più deboli. La Lazio, nonostante partisse in terza fascia, ha beccato il Feyernood, l’Atletico Madrid dell’ex Simeone e il Celtic. Il Milan, invece, se la dovrà vedere con il PSG dell’ex Donnarumma, con il Borussia Dortmund e con il Newcastle dell’ex Tonali. Un girone molto complicato, ma che il Milan può superare.

Ecco tutti i gironi della Champions League 2023 – 2024:

GRUPPO A: Bayern (GER), Man Uitd (ING), Copenhagen (DAN), Galatasaray (TUR)

Bayern (GER), Man Uitd (ING), Copenhagen (DAN), Galatasaray (TUR) GRUPPO B: Siviglia (SPA), Arsenal (ING), PSV Eindhoven (OLA), Lens (FRA)

Siviglia (SPA), Arsenal (ING), PSV Eindhoven (OLA), Lens (FRA) GRUPPO C: Napoli (ITA), Real Madrid (SPA), Braga (POR), Union Berlin (GER)

Real Madrid (SPA), Braga (POR), Union Berlin (GER) GRUPPO D: Benfica (POR), Inter (ITA), Salisburgo (AUT), Real Sociedad (SPA)

Benfica (POR), Salisburgo (AUT), Real Sociedad (SPA) GRUPPO E: Feyenoord (OLA), Atlético Madrid (SPA), Lazio (ITA), Celtic (SCO)

Feyenoord (OLA), Atlético Madrid (SPA), Celtic (SCO) GRUPPO F: Paris SG (FRA), B. Dortmund (GER), Milan (ITA), Newcastle (ING)

Paris SG (FRA), B. Dortmund (GER), Newcastle (ING) GRUPPO G: Man City (ING), Lipsia (GER), Stella Rossa (SER), Young Boys (SVI)

Man City (ING), Lipsia (GER), Stella Rossa (SER), Young Boys (SVI) GRUPPO H: Barcellona (SPA), Porto (POR), Shakhtar Donetsk (UCR), Anversa (BEL)

Il calendario di Inter, Milan, Napoli e Lazio in Champions League

Dove vedere le partite della italiane in Champions League? Qui in basso trovi il calendario di Inter, Milan, Napoli e Lazio, con di fianco l’emittente televisiva che trasmette il match. Al momento si ha la sicurezza solo sulle prime quattro giornate.

Calendario Inter Champions League 2023 – 2024: dove vedere le partite

Real Sociedad – Inter – 20 settembre ore 21:00 – Amazon Prime Video

Inter – Benfica – martedì 3 ottobre ore 21:00 – Sky

Inter – Salisburgo – martedì 24 ottobre ore 18:45 – Sky

Salisburgo – Inter – mercoledì 8 novembre ore 21:00 – Amazon Prime Video

Benfica – Inter – mercoledì 29 novembre ore 21:00

Inter – Real Sociedad – martedì 12 dicembre ore 21:00

Calendario Milan Champions League 2023 – 2024: dove vedere le partite

Milan-Newcastle – martedì 19 settembre ore 18:45 – Sky

Borussia Dortmund-Milan – mercoledì 4 ottobre ore 21:00 – Amazon Prime Video

PSG – Milan – mercoledì 25 ottobre ore 21:00 – Amazon Prime Video

Milan – PSG – martedì 7 novembre ore 21:00 – Sky

Milan – Borussia Dortmund – martedì 28 novembre ore 21:00

Newcastle-Milan – mercoledì 13 dicembre ore 21:00

Calendario Napoli Champions League 2023 – 2024: dove vedere le partite

Braga-Napoli – mercoledì 20 settembre ore 21:00 – Sky

Napoli – Real Madrid – martedì 3 ottobre ore 21:00 – Sky

Union Berlino – Napoli – martedì 24 ottobre ore 21:00 – Sky

Napoli-Union Berlino – mercoledì 8 novembre ore 18:45 – Sky

Real Madrid-Napoli – mercoledì 29 novembre ore 21:00

Napoli-Braga – martedì 12 dicembre ore 21:00

Calendario Lazio Champions League 2023 – 2024: dove vedere le partite

Lazio-Atletico Madrid – martedì 19 settembre ore 21:00 – Sky

Celtic – Lazio – mercoledì 4 ottobre ore 21:00 – Sky

Feyenoord-Lazio – mercoledì 25 ottobre ore 18:45 – Sky

Lazio-Feyenoord – martedì 7 novembre ore 21:00 – Sky

Lazio – Celtic – martedì 28 novembre ore 18:45

Atletico Madrid-Lazio – mercoledì 13 dicembre ore 21:00