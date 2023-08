Quanto costa guardare la Serie A 2023-2024 con DAZN

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: ©lucalorenzelli/123RF.COM

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie A 2023 -2024 e sicuramente stai cercando di capire come vedere le partite della tua squadra del cuore. Anche per questa stagione, i diritti televisivi sono divisi tra DAZN e Sky. La prima trasmette sulla propria piattaforma tutte le partite del campionato, di cui sette in esclusiva per ogni giornata, mentre su Sky puoi vedere tre partite per ogni giornata: il posticipo del sabato sera e due partite della domenica (solitamente quella delle 12:30 e delle 15:00, ma il palinsesto può cambiare in base alle esigenze delle squadre).

Per la stagione 2023 – 2024 della Serie A DAZN ha presentati i nuovi piani di abbonamento. Sono tre:

Start

Standard

Plus

Quelli dedicati alla Serie A sono lo Standard e il Plus, che, oltre per il prezzo, differiscono anche per il numero di dispositivi che puoi registrare e sulla modalità di visione. Il numero di contenuti a cui hai accesso, invece, è lo stesso. Oltre a tutte le partite della Serie A, puoi vedere tutta la Serie B, l’Europa League, la Liga spagnola, la FA CUP e la Champions League femminile. Ma non finisce qui: DAZN ha acquisito anche i diritti della Lega Serie A di basket, dell’Eurolega, dell’Eurocup e dei mondiali FIBA che si disputeranno tra fine agosto e inizio settembre e che vedranno anche l’Italia protagonista. Per gli amanti degli sport di combattimento, su DAZN puoi vedere in esclusiva i migliori incontri dell’UFC e della grande boxe internazionale. Hai accesso anche ai canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2, con tutti i grandi giri a tappe. Insomma, un’offerta completa e che fa felici tutti.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

DAZN Standard: quanto costa, cosa puoi vedere e quanti dispositivi registrare

DAZN Standard è il piano base per poter vedere tutte le partite della tua squadra del cuore. Hai un accesso illimitato a tutti i match della Serie A e li puoi vedere in qualsiasi momento sul tuo dispositivo.

Il prezzo base di questo piano è di 40,99€ al mese e hai la possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso. DAZN ha previsto anche degli sconti per chi sottoscrive un piano annuale con permanenza minima di 12 mesi: in questo caso il costo scende a 30,99€. Inoltre, per coloro che pagano il piano annuale in un’unica soluzione il prezzo scende a 299€, pari a 24,99€ al mese. Il risparmio rispetto al prezzo base è di 16€ al mese, per un totale di 192€ all’anno. Il piano annuale a rate o in un’unica soluzione è disponibile per i clienti che pagano con carta di credito o con Paypal.

Con questo piano hai accesso a tutti i contenuti trasmessi da DAZN: oltre alla Serie A, tutti i match della Serie B, il meglio del calcio internazionale (Liga spagnola, Europa League e alcune partite della Conference League), il basket, gli sport di combattimento e i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 (tennis, ciclismo, volley, atletica e tanto altro).

Con il piano DAZN Standard puoi registrare fino a sei dispositivi differenti e permette di vedere gli eventi in diretta o i contenuti on demand fino a un massimo di due dispositivi, purché siano entrambi sulla stessa linea internet. Se, invece, usufruisci del servizio in mobilità (ad esempio sullo smartphone utilizzando l’app di DAZN) puoi guardare la partita solamente su un dispositivo.

ABBONAMENTO DAZN STANDARD

DAZN Plus: quanto costa, cosa puoi vedere quanti dispositivi registrare

DAZN Plus è il piano di abbonamento più costoso tra quelli offerti dalla piattaforma digitale.

Il prezzo dell’abbonamento mensile è di 55,99€ e hai la possibilità di recedere in qualsiasi momento con 30 giorni di preavviso. Anche per questo piano sono previste delle scontistiche in caso di abbonamento annuale. Se sottoscrivi un piano di almeno 12 mesi con pagamento mensile, il costo scende a 45,99€ al mese. Se, invece, decidi di saldare tutto in un’unica rata, il costo è di 449€, pari a 37,42€ al mese. Il risparmio rispetto al prezzo base è di circa 18€ al mese, 222€ in un anno. Il piano annuale a rate o in un’unica soluzione è disponibile per i clienti che pagano con carta di credito o con Paypal.

I contenuti a cui hai accesso sono gli stessi dell’abbonamento Standard, compresi i canali tematici dedicati alla Juventus, al Milan, all’Inter e la RedBull TV.

La differenza principale rispetto al piano DAZN Standard riguarda il numero di dispositivi che puoi registrare e le modalità di utilizzo. Per quanto riguarda i dispositivi, il numero sale a sette, e puoi vedere le partite in diretta o on demand su due device contemporaneamente, anche in luoghi diversi. Le due persone, però, devono far parte dello stesso nucleo familiare: non è possibile condividere le credenziali d’accesso con amici, parenti o altri utenti.

ABBONAMENTO DAZN PLUS

Quali sono le differenze tra DAZN Standard e DAZN Plus

Dopo averti spiegato le caratteristiche dei due piani di DAZN per vedere la Serie A, è utile anche capire quali sono le differenze. In questo specchietto riassuntivo trovi le principali caratteristiche e le differenze del piano DAZN Standard e DAZN Plus.

DAZN Standard

Costo mensile di 40,99€ (puoi recedere con 30 giorni di preavviso).

Costo dell’abbonamento annuale a rate di 30,99€.

Costo dell’abbonamento annuale di 299€ (24,99€ al mese).

Dispositivi che puoi registrare: 6.

Puoi vedere in contemporanea su due dispositivi presenti sulla stesse rete Internet.

Accesso a tutti i contenuti di DAZN.

DAZN Plus

Costo mensile 55,99€ (puoi recedere con 30 giorni di preavviso).

Costo dell’abbonamento annuale a rate di 45,99€

Costo dell’abbonamento annuale di 449€, pari a 37,42€ al mese.

Dispositivi che puoi registrare: 7.

Puoi vedere in contemporanea su due dispositivi, anche in luoghi differenti.

Accesso a tutti i contenuti di DAZN.

DAZN Start: cosa puoi vedere e quanto costa

DAZN ha introdotto anche un altro piano d’abbonamento denominato Start. Come si può intuire dal nome, offre meno contenuti ed è dedicato a coloro che vogliono affacciarsi per la prima volta alla piattaforma digitale. Non puoi vedere le partite della Serie A, ma hai accesso alla Champions League femminile, al basket italiano, al meglio del basket europeo, alla Serie C, e ai più importanti incontri di pugilato e UFC.

Il costo mensile è di 13,99€ e puoi recedere con 30 giorni di preavviso. Se sottoscrivi l’abbonamento annuale mensile, il costo scende a 9,99€ al mese. Il piano annuale a rate è disponibile per i clienti che pagano con carta di credito o con Paypal.

Puoi registrare fino a un massimo di quattro dispositivi e puoi guardare gli eventi in diretta e on demand su due device contemporaneamente, ma devono essere sulla stessa rete internet.

ABBONAMENTO DAZN START

Come attivare l’abbonamento DAZN

Per attivare uno dei piani di abbonamento DAZN bisogna essere registrati alla piattaforma. Se ancora non lo sei, lo puoi fare cliccando su questo link. Se, invece, se siete già iscritti e volete rinnovare l’abbonamento o cambiare piano, dovete accedere all’area Il Mio Account dal sito di DAZN e scegliere in autonomia quale servizio attivare. Puoi anche scegliere la modalità di pagamento tra abbonamento mensile, piano annuale a rate o piano annuale in un’unica soluzione.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A DAZN

DAZN

ABBONATI A DAZN PER 12 MESI CON UNO SCONTO SPECIALE