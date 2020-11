Dove vedere i film con Sean Connery in streaming

L’attore scozzese Sean Connery si è spento a 90 anni il 31 ottobre 2020. Connery è stato il primo e indimenticabile agente 007 James Bond, ma è per la sua interpretazione di Jimmy Malone nel film Gli Intoccabili che si è aggiudicato il premio Oscar.

Dalla Scozia, l’attore ruolo dopo ruolo è diventato uno dei più importanti personaggi della scena cinematografica di tutto il mondo. Oltre al premio Oscar, la sua carriera è stata consacrata da tre Golden Globe e due premi BAFTA. La sua ultima interpretazione risale al 2003, nel film La leggenda degli uomini straordinari dove interpretava Allan Quatermain. I suoi film raccontano la sua storia e sono molti i siti di streaming dove poter vedere una delle pellicole in cui Sean Connery ha recitato. Ecco quali film vedere e dove trovarli tra le diverse piattaforme di streaming online tra cui Prime Video, Netflix e Disney+.

Sean Connery, film in streaming su Prime Video

Prime Video è la piattaforma di streaming di film e serie TV, anche con contenuti originali, firmata Amazon. L’abbonamento al servizio è incluso in quello Amazon Prime, che consente di avere a 36 euro l’anno o 3,99 euro al mese consegne illimitate, spese di spedizione gratuite, Prime Video e tanti altri vantaggi come Prime Gaming, Prime Reading e Amazon Music. Ecco quali film di Sean Connery sono disponibili:

I banditi del tempo

Indiana Jones e l’ultima crociata

Alla ricerca dello stregone

Scotland Yard sezioni omicidi

Sono affari di famiglia

Sean Connery, film in streaming su Netflix

Netflix è la piattaforma di streaming di film e serie TV che offre un vastissimo catalogo con piani di abbonamento che vanno da 7,99 euro al mese a 15,99 euro al mese. Sulla piattaforma si trovano solo due film di Sean Connery: Caccia a ottobre rosso e Indiana Jones e l’ultima crociata.

Sean Connery, film in streaming su NOW TV e SkyGo

I servizi di streaming NOW TV e SkyGo, che fanno parte di Sky, offrono diversi film di Sean Connery da guardare. NOW TV non richiede un abbonamento a Sky, ma consente di accedere al catalogo con una sottoscrizione Pass Cinema da 14,99 euro al mese, con il primo mese che costa solo 3 euro. SkyGo invece è il servizio gratuito per guardare in streaming i contenuti offerti dal normale abbonamento a Sky. La lista dei film del grande attore scozzese comprende:

The Untouchables – Gli intoccabili;

Scoprendo Forrester;

Il primo cavaliere;

1855 – La prima grande rapina al treno;

Scherzi del cuore;

La casa Russia;

Shalako.

Sean Connery, film su Disney+, Timvision e RaiPlay

Disney+ è la piattaforma di streaming che riunisce i titoli di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic. L’abbonamento costa 6,99 euro al mese, ma è possibile sottoscrivere anche un abbonamento annuale da 69,99 euro l’anno. Il film di Sean Connery disponibile in streaming è solo uno: Darby O’Gill e il re dei folletti.

Timvision è il servizio di streaming gratuito per chi ha un abbonamento TIM SMART, altrimenti costa 5 euro al mese. Il film disponibile nel catalogico con protagonista Sean Connery è Assassinio sull’Orient Express.

Infine sulla piattaforma di streaming RaiPlay, che prevede solo l’iscrizione gratuitamente al sito, è compreso il film Quell’ultimo ponte di Connery.