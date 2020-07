Dove vedere la Formula 1 2020 in TV e diretta streaming

Dopo il calcio, anche la Formula 1 prova a ripartire. Dal 3 luglio il circus della Formula 1 ricomincia la propria corsa che porterà le scuderie ad affrontare 17 Gran Premi in meno di sei mesi. Quasi ogni settimana ci sarà una corsa, tranne quando bisognerà cambiare continente. Il Covid-19 ha stravolto il calendario della Formula 1: tutta la parte iniziale con i GP d’Australia, Cina, Bahrein, Montecarlo, Baku, Francia è stata cancellata. Si inizia dal Gp d’Austria sul circuito di Spielberg, che per l’occasione ospiterà i primi due GP: il 3-5 luglio e il 10-12 luglio.

Sarà un campionato sprint molto particolare, ma la favorita resta la Mercedes. I test invernali effettuati prima dell’esplosione della pandemia sul circuito di Montmeló avevano mostrato una Mercedes in grande spolvero, una Red Bull in forma e una Ferrari in grande difficoltà. Solo il tempo e il lavoro fatto in fabbrica in questo periodo potrà dirci se le Rosse di Maranello sono riuscite a recuperare il gap visto questo inverno. Binotto, DT della Ferrari, ha annunciato degli aggiornamenti importanti per la macchina, che, però arriveranno solamente dal gran premio d’Ungheria. Lewis Hamilton, quindi, è ancora il favorito numero uno per la vittoria del Mondiale e proverà a eguagliare i sette mondiali vinti da Michael Schumacher.

I diritti televisivi della Formula 1 2020 sono stati acquistati da Sky che trasmetterà in esclusiva tutti i primi gran premi di questa nuova stagione. Rinnovato anche l’accordo con TV8, il canale di Sky gratuito presente sul digitale terrestre che trasmetterà in differita sia le qualifiche sia la gara. Il GP d’Italia 2020 di Formula 1, invece, sarà trasmesso in diretta anche su TV8. Ecco come vedere gratis la Formula 1 2020 sul TV e in diretta streaming.

Calendario Formula 1 2020: dove e quando si corre

Il Covid-19 ha influito pesantemente sul calendario della Formula 1 2020 che è stato completamente stravolto. Per il momento sono stati confermati solamente 8 Gran Premi (fino al 6 settembre quando si correrà il GP d’Italia a Monza), ma altri 9GP potrebbero aggiungersi, arrivando fino all’inizio di dicembre. Molto probabilmente in Italia ci potrebbe essere anche un secondo gran premio, ospitato dal circuito del Mugello di proprietà della Ferrari e che si dovrebbe correre la settimana successiva a quello di Monza. Ecco il calendario della Formula 1, con le gare confermate finora:

Gp d’Austria 3-5 luglio, sul circuito di Spielberg

3-5 luglio, sul circuito di Spielberg Gp di Stiria 10-12 luglio, sul circuito di Spielberg

10-12 luglio, sul circuito di Spielberg Gp d’Ungheria 17-19 luiglio, sul circuito dell’Hungaroring

17-19 luiglio, sul circuito dell’Hungaroring Gp di Gran Bretagna 31 luglio – 2 agosto, sul circuito di Silverstone

31 luglio – 2 agosto, sul circuito di Silverstone Gp di Gran Bretagna settantesimo anniversario 7-9 agosto, sul circuito di Silverstone

7-9 agosto, sul circuito di Silverstone Gp di Spagna 14-16 agosto, a Montmeló sul Circuito di Catalogna

14-16 agosto, a Montmeló sul Circuito di Catalogna Gp del Belgio 28-30 agosto, sul circuito di Spa-Francorchamps

28-30 agosto, sul circuito di Spa-Francorchamps Gp d’Italia, 4-6 settembre, a Monza

Come vedere la Formula 1 2020 in TV

Per guardare la Formula 1 2020 in TV si hanno due possibilità: l’abbonamento a Sky, oppure vedere i gran premi in differita su TV8, canale gratuito del digitale terrestre.

Come negli anni passati, Sky ha messo in campo tutta la sua potenza di fuoco per offrire un servizio top agli abbonati, rispettando, però, tutte le norme del distanziamento sociale previste per arginare la diffusione del Covid-19. Nel paddock la presenza dei giornalisti sarà ridotta all’osso e per questo motivo l’emittente satellitare ha preparato un nuovo studio super-tecnologico. Per vedere la Formula 1 2020 in TV i canali di riferimento sono sempre i soliti due: Sky Sport Uno e sopratutto Sky Sport F1, dove ci saranno anche dei programmi di approfondimento.

Per seguire la Formula 1 in TV gratis, invece, c’è TV8, che trasmetterà tutti i gran premi in differita, sia le qualifiche sia la gara. Solitamente l’appuntamento è alle ore 18:00.

Come vedere la Formula 1 2020 in diretta streaming su SkyGo

Gli abbonati a Sky hanno anche la possibilità di vedere la Formula 1 2020 in diretta streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo bisogna scaricare l’applicazione ed effettuare l’accesso con le credenziali del proprio account Sky. Gli appassionati potranno seguire in streaming tutto il weekend di gara, a partire dalle prove libere fino alla corsa della domenica.

Per vedere la Formula 1 in streaming bisogna aprire l’applicazione di SkyGo, compatibile con smartphone, tablet e computer, selezionare Canali TV e scrollare in basso fino a quando non si trova Sky Sport Uno o Sky Sport F1. A questo punto basta premere il tasto Play per far partire lo streaming.

Come guardare la Formula 1 2020 in diretta streaming gratis

Chi non ha un abbonamento a Sky ha la possibilità di guardare la Formula 1 in streaming gratis sul sito di TV. L’unico problema è che la trasmissione non è in diretta, ma in differita. Per vedere la Formula 1 in streaming su TV8 non bisogna essere abbonati né registrarsi a qualche piattaforma, ma basta accedere al sito Internet del canale televisivo e far partire lo streaming.