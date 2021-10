Dove vedere il derby Toro - Juve in TV e in streaming

Oggi, sabato 2 ottobre 2021, alle ore 18:00, si gioca il derby Torino-Juventus valido per la settima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A. Una sfida ricca di fascino, il derby della Mole, una partita da non perdere anche alla luce della vittoria dei bianconeri in Champions, contro il Chelsea, che ha risollevato gli animi dello spogliatoio e dei tifosi.

Mister Allegri, da parte sua, ha dichiarato che “Il derby con il Torino è più difficile della gara con il Chelsea“, mentre Juric ha dichiarato senza dubbi che “A Torino c’è solo il Toro“, e questo aggiunge pepe alla ricetta classica, già ottima viste le performance non più stellari della Juve in campionato. Un match da non perdere, quindi, da vedere dal primo minuto in streaming perché, come tutta la Serie A 2021/22 anche Torino-Juve si vede su DAZN, con telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini e pre-partita a partire dalle 17:15. Ecco come vedere Torino-Juve e con quali dispositivi è possibile farlo.

Torino-Juve solo su DAZN

Torino-Juventus viene trasmessa in esclusiva da DAZN in streaming e non è disponibile su altre piattaforme TV: né su satellite né su digitale terrestre. Per vedere Torino-Juventus è quindi essenziale essere abbonati a

DAZN.

Gli abbonati a DAZN possono vedere Torino-Juve da computer, collegandosi al sito dell’emittente con qualsiasi browser, oppure da altri dispositivi, usando l’app: smartphone, Smart TV, TIMVision Box, console, Amazon Fire TV o Google Chromecast.

Torino-Juve su digitale terrestre

Chi vive in zone con una connessione a Internet insufficiente e possiede un DAZN TV Box (qui tutte le info su questo box TV di DAZN) può vedere la partita sul canale 409 del digitale terrestre.

Torino-Juventus è infatti l’unica partita delle 18:00, quindi non c’è il rischio che DAZN ne scelga un’altra da trasmettere sul suo canale di backup sul digitale terrestre. Lo stesso non si può dire per le partite di domenica, quando sia alle 15:00 che alle 18:00 ci saranno due partite contemporaneamente.