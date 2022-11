Dove vedere il nuovo film con Harry Styles

Ex membro della band One Direction, Harry Styles è dal 2017 un cantante solista e anche un attore. Di un suo film in particolare si è parlato parecchio, soprattutto in occasione dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Il motivo è legato al gossip: proprio sul set di Don’t worry darling, infatti, Harry, 28 anni, si sarebbe innamorato della regista Olivia Wilde, 38 anni, all’epoca sposata. Il titolo può già essere noleggiato su Apple TV e Tim Vision, ma intanto c’è un altro film con Harry Styles in uscita.

Iscriviti a Prime Video per vedere My Policeman

La trama di My Policeman

Il film in questione si intitola My Policeman ed è in arrivo in esclusiva su Prime Video fra pochissimi giorni. Diretto da Michael Grandage e scritto da Ron Nyswaner, il film si basa sul romanzo di Bethan Roberts ed è prodotto da Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robbie Rogers, Cora Palfrey e Philip Herd Everett.

I protagonisti della storia sono tre – il poliziotto Tom (interpretato da Harry Styles e da Linus Roache), l’insegnante Marion (Emma Corrin e Gina McKee) e il curatore di un museo Patrick (David Dawson e Rupert Everett) – e vengono mostrati in due momenti differenti delle loro vite, per questo ogni personaggio ha un doppio interprete: negli anni Cinquanta, quando sono giovani, e poi negli anni Novanta. La trama è ambientata in Gran Bretagna.

La storia è piuttosto commovente e racconta, di fatto, un amore proibito: quando Tom e Patrick si incontrano da giovani capiscono immediatamente di essere attratti e innamorati, ma in un’epoca in cui l’omosessualità è perseguita non è facile per i due uomini lasciarsi andare al sentimento che provano. Tom per salvare le apparenze sposa Marion, che però non potrà mai amare davvero quando Patrick.

Decenni dopo questi eventi, la storia d’amore mancata ha lasciato ferite profonde in tutti e tre i protagonisti, che ora però hanno un’ultima possibilità di spazzare via i rimpianti e riparare i danni del passato.

Il libro da cui è tratto il film

Il romanzo del 2012 da cui è tratto il film (My Policeman di Bethan Roberts) si ispira a una storia vera, quella dello scrittore E.M. Forster, ed è stato pubblicato in Italia nel 2021 con il titolo My policeman. Storia di un amore impossibile (edizione Sperling & Kupfer).

Tutti i film con Harry Styles

La carriera da attore di Harry Styles è avviata da poco: My Policeman e Don’t worry darling sono gli unici film (entrambi del 2022) in cui l’attore ha un ruolo di rilievo. Styles ha però fatto parte anche del cast dei film Eternals del 2021 (disponibile su Disney+) e Dunkirk del 2017 (su Netflix). Nella sua filmografia ci sono anche One Direction: This Is Us e One Direction: Where We Are – Il film concerto.

Quando esce My Policeman

Il film My Policeman, che dura 113 minuti, sarà disponibile dal 4 novembre 2022 su Prime Video.

Iscriviti a Prime Video per vedere My Policeman