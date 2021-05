Dove vedere in streaming il film Crudelia

Crudelia, il nuovo film diretto da Craig Gillespie, racconta gli esordi di una delle antagoniste più famose del cinema d’animazione. Parliamo naturalmente di lei, Crudelia De Mon, la donna senza scrupoli che rapisce la famiglia di cagnolini de La Carica dei 101 nel celebre cartone animato firmato Walt Disney.

Il film è ambientato negli anni Settanta, racconta le vicende di Estella, una giovane ambiziosa, modaiola e determinata ad avere un ruolo nel mondo della moda ma che, gradualmente, asseconda il suo lato più malvagio e vendicativo. La pellicola è quindi un prequel e rappresenta l’evento cinematografico del momento. Segna il ritorno nelle sale cinematografiche, infatti viene trasmesso al cinema dal 26 maggio. Ma chi non avesse tempo o possibilità di andare in sala, può guardare la pellicola anche in streaming a partire dal 28 maggio. Dove? Su Disney Plus, con l’abbonamento e l’accesso VIP.

Crudelia: trama del film

La vicenda ruota attorno al personaggio di Estella De Vil (Emma Stone), una giovane ragazza molto ambiziosa ma anche dedita alla truffa. L’ambientazione è quella della Londra degli anni Settanta, un periodo storico dove dominano le influenze punk rock. Il sogno di Estella è diventare una stilista. Presto viene notata dalla Baronessa von Hellman, una donna bella e raffinata, ma pronta a servirsi del talento di Estella per avanzare nel mondo della moda.

La ragazza non si fa mettere i piedi in testa e nonostante tra le due inizi una florida collaborazione, Estella farà di tutto per farsi valere. Infatti, è proprio dal loro incontro che il lato vendicativo di Estella inizia a emergere portandola a diventare Crudelia. La colonna sonora è un altro punto forte del film. Troviamo tanti grandi classici dell’epoca, tra cui Rebel, Rebel di David Bowie, che calza a pennello per il personaggio interpretato dalla bravissima Emma Stone.

Il film è un mix di emozioni, musica e richiami al mondo della moda, anche grazie all’incredibile lavoro della costumista Jenny Beavan, due volte premio Oscar, che ha creato ben 47 look solo per la protagonista.

Tra i doppiatori italiani troviamo anche Damiano e Victoria dei Måneskin. Damiano presta la voce a Jeffrey (Andrew Leung), l’assistente della Baronessa von Hellman (Emma Thompson). E prende parte anche a una parte musicale che vede come protagonista Artie (John McCrea), proprietario di un negozio di abbigliamento che entra in contatto con Estella. Victoria presta invece la sua voce a una reporter che racconta in tv le vicende di Crudelia.

Dove vedere il film Crudelia in streaming

Il film Crudelia è uscito nelle sale cinematografiche il 26 maggio, e da due giorni dopo, cioè il 28 maggio è disponibile su Disney+ con l’accesso VIP. Si tratta di una funzionalità particolare: consente agli utenti della piattaforma di guardare in anteprima esclusiva una serie di titoli usciti contemporaneamente al cinema. Per sbloccare questa sezione occorre pagare 21,99 euro.