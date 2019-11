Dove vedere in TV la quarta giornata di Champions League

4 Novembre 2019 - La quarta giornata di Champions League 2019 – 2020 sarà una tappa fondamentale per capire quali squadre hanno ancora possibilità per qualificarsi agli ottavi. Da martedì 5 novembre a mercoledì 6 novembre si disputeranno 16 partite che vedranno impegnate anche le squadra italiane: Juventus, Atalanta, Inter e Napoli.

Le prime due squadre a scendere in campo saranno Inter e Napoli. Le due italiane giocano entrambe martedì 5 novembre alle ore 21:00. L’Inter gioca contro il Borussia Dortmund, in una partita che può valere la qualificazione alla Champions. Il Napoli, invece, se la dovrà vedere in casa contro il Salisburgo: la vittoria assicurerebbe il passaggio del turno. Juventus e Atalanta giocano mercoledì 6 novembre. I bianconeri affrontano alle ore 18:55 il Salisburgo, mentre l’Atalanta gioca alle ore 21:00 con il Manchester City di Guardiola. La quarta giornata di Champions League vede altre partite molto interessanti: martedì alle 21:00 giocano Chelsea e Ajax, due delle squadre più giovani della manifestazione. Mercoledì il Real Madrid affronta in casa il Galatasaray in un match che può valere la qualificazione.

Tutte le partite della quarta giornata di Champions League 2019 – 2020 vengono trasmesse in esclusiva da Sky sui propri canali. Disponibile anche lo streaming su SkyGo. Borussia Dortmund – Inter può essere vista in TV anche in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Play. Ecco dove vedere il quarto turno di Champions League in streaming e TV su smartphone, tablet e computer.

Le partite della quarta giornata di Champions League 2019 – 2020

Martedì 5 novembre

18:55, Barcellona – Slavia Praga

18:55, Zenit San Pietroburgo – Lipsia

21:00, Borussia Dortmund – Inter

21:00, Liverpool – Genk

21:00, Napoli – Salisburgo

21:00, Valencia – Lille

21:00, Lione – Benfica

21:00, Chelsea – Ajax

Mercoledì 6 novembre

18:55, Lokomotiv Mosca – Juventus

18:55, Bayern Monaco – Olympiacos

21:00, Atalanta – Manchester City

21:00, Bayer Leverkusen – Atletico Madrid

21:00, Real Madrid – Galatasaray

21:00, Stella Rossa – Tottenham

21:00, Paris Saint-Germain – Brugge

21:00, Dinamo Zagabria – Shakhtar Donetsk

Borussia Dortmund – Inter, come vederla in TV e streaming gratis

Il vero big match del quarto turno di Champions League 2019 – 2020. Una partita che può decidere il destino dei neroazzurri in Champions League. Il match si gioca alle ore 21:00 del 5 novembre.

Borussia Dortmund – Inter viene trasmessa in TV sia da Sky sia da Mediaset. I tifosi neroazzurri possono vedere la partita in TV in chiaro e in streaming gratis su Mediaset Play. Gli abbonati Sky hanno la possibilità di seguire il match in TV su SkySport Uno e su SkySport 252. Lo streaming è disponibile su SkyGo.

Napoli – Salisburgo, come vederla in TV e streaming

Match molto importante per il Napoli. I partenopei guidano il girone E con 7 punti, uno di vantaggio sul Liverpool. Con una vittoria la squadra di Ancelotti guadagnerebbe la qualificazione matematica agli ottavi. Il calcio d’inizio di Napoli – Salisburgo è fissato alle ore ore 21:00 del 5 novembre.

La partita è un’esclusiva Sky e può essere vista in TV sui canali SkySport Arena e SkySport 253. Disponibile lo streaming su SkyGo, ma solo per gli abbonati a Sky.

Lokomotiv Mosca – Juventus, come vederla in TV e streaming

Con una vittoria a Mosca la Juventus conquisterebbe la qualificazione agli ottavi di Champions League. I bianconeri, però, devono affrontare una trasferta molto complicata. Lokomotiv Mosca – Juventus si gioca alle ore 18:55 di mercoledì 6 novembre.

Il match è un’esclusiva Sky e può essere vista in TV sui canali Sky Sport Uno e SkySport 252. Disponibile lo streaming su SkyGo.

Atalanta – Manchester City, come vederla in TV e streaming

Uno dei match più interessanti del quarto turno di Champions League 2019 – 2020. L’Atalanta affronta il Manchester City di Guardiola, in un match sulla carta molto complicato. Atalanta – Manchester City si gioca mercoledì alle ore 21:00 allo stadio San Siro.

Per vedere la partita in TV bisogna sintonizzarsi sui canali SkySport Uno e SkySport 252. Atalanta – Manchester City è disponibile in streaming solo su SkyGo.

Dove vedere la Champions League 2019 – 2020 in streaming e in TV

Siete appassionati di calcio e volete sapere dove vedere i match più interessanti della quarta giornata di Champions League in streaming o in TV? Ecco una tabella riassuntiva con tutte le partite di martedì 5 novembre e di mercoledì 6 novembre.

