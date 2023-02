Dove vedere la docuserie su Elodie

La 73esima edizione del Festival di Sanremo sta per iniziare: l’appuntamento è come sempre al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio. Per il quarto anno consecutivo la conduzione sarà nelle mani di Amadeus e tra i tanti artisti che si alterneranno sul palco tornerà Elodie, che presenterà la canzone Due, parte del suo quarto album OK. Respira (in uscita il 10 febbraio). Terminata la kermesse, la cantante romana sarà protagonista di una docuserie in uscita su Prime Video, dal titolo Sento ancora la vertigine.

Di cosa parla la docuserie su Elodie

Sento ancora la vertigine promette di essere il racconto a puntate del più recente percorso artistico e professionale di Elodie, con un focus particolare sulla sfida per trovare la canzone giusta da presentare a Sanremo 2023.

Quando la docuserie sarà disponibile in streaming il festival della canzone italiana sarà già terminato, ma sarà interessante poter sbirciare "dietro le quinte" del processo creativo. Il brano Due parla di un amore particolarmente sentito e complicato: «Tu vuoi una donna che non c’è / E se ci pensi il nostro amore / È nato appena / Ma è già finito male / E se a quest’ora / Mi cerchi, perdonami / Dimmi, come mai? / Baby mi fulmini / Con gli occhi lucidi», canta Elodie nel testo.

La docuserie Sento ancora la vertigine racconterà anche i successi discografici di Elodie e la sua partecipazione al Pride di Roma e alla Mostra del Cinema di Venezia, senza trasclasciare uno sguardo più intimo sulla sua personalità, sempre in bilico tra la voglia di migliorarsi e la paura di non essere abbastanza. La narrazione avverrà attraverso parole, immagini e video selezionati.

Cosa ha fatto Elodie

Elodie Di Patrizi, questo il suo nome completo, è nata a Roma nel 1990. Esordisce alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove si classifica seconda. Il vero successo in campo musicale arriva con la prima partecipazione al Festival di Sanremo 2017 con il brano Tutta colpa mia. Ha preso parte alla kermesse come concorrente anche nel 2020, mentre nel 2021 è stata co-conduttrice. Nel 2022 ha debuttato in campo cinematografico recitando nel film Ti mangio il cuore, ricoprendo il ruolo della protagonista.

Quando esce la docuserie su Elodie

La prima docuserie di Elodie, Sento ancora la vertigine, è composta da tre episodi e sarà disponibile dal 20 febbraio 2023 su Prime Video. Il titolo è una produzione Groenlandia in collaborazione con Prime Video e le tre puntate, prodotte da Matteo Rovere e Leonardo Godano, sono dirette da Nicola Sorcinelli. La docuserie tra l’altro anticipa il ritorno di Elodie sui palchi live: il 12 maggio è infatti in programma il suo primo show al Mediolanum Forum di Milano.

