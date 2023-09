Dove vedere le partite della settima giornata di Serie A: Sky o DAZN

Fonte foto: osonmez2/123RF.com

Dopo sei giornate di campionato, la lotta per le posizione di vertice è sempre più serrata. Il turno infrasettimanale ha fatto una “vittima” eccellente: la capolista Inter caduta in casa contro il Sassuolo. Gli emiliani hanno giocato un brutto scherzo prima alla Juventus vincendo 4-2 e poi andando al Meazza a infliggere la prima sconfitta all’Inter per 2-1 (in rimonta). Le fatiche europee cominciano già a farsi sentire per i top team: il Milan viene da una vittoria a Cagliari, dove, però, non ha dominato. E proprio i rossoneri saranno i protagonisti di uno dei bue big match della settima giornata che si gioca questo weekend, tra sabato 30 settembre e lunedì 2 ottobre. Sabato alle ore 18:00 il Milan ospita in casa la Lazio, reduce da un inizio di stagione tutt’altro che esaltante, ma che in Champions ha cominciato con un ottimo pareggio contro l’Atletico Madrid. L’altro big match è fissato sempre alle ore 18:00, ma di domenica 1 ottobre. La Juventus è attesa a Bergamo da un’Atalanta quarta in classifica: i bergamaschi cambiano ogni stagione, ma Gasperini riesce sempre a trovare la quadra del cerchio. Altra partita molto interessante domenica sera: derby laziale tra Roma e Frosinone, con i ciociari incredibilmente davanti ai giallorossi e con ben nove punti in classifica.

Tutte le partite di questa settima giornata sono trasmesse su DAZN: la piattaforma on demand ha l’esclusiva su sette match (tra cui tutte le partite clou di questo turno), mentre le altre tre sono disponibili anche su Sky e su NowTV. Per chi ancora non è abbonato a DAZN, può approfittare dell’ottima promo disponibile solo per questo weekend. Abbonandosi al pacchetto DAZN Start oggi (il costo è 9,99€ al mese) hai accesso a tutte le partite della Serie A fino al 31 ottobre, oltre a tutti gli altri contenuti presenti in questo pacchetto, comprese le partite della Serie A di basket. Una promo da non farsi scappare e da cogliere al volo, basta cliccare sul link presente qui in basso.

Settima giornata Serie A 2023 – 2024: dove vedere le partite e gli orari

Il settimo turno di Serie A è spalmato su tre giorni. Si comincia sabato alle ore 15:00 con Lecce – Napoli, una partita ostica per i partenopei e che dovranno fare molta attenzione alle ripartenze veloci dei salentini. Alle 18:00 il primo big match della giornata tra Milan – Lazio, mentre l’anticipo del sabato sera è tra Salernitana – Inter (sabato dedicato alle squadre che saranno impegnate in Champions League la prossima settimana). Domenica all’ora di pranzo spazio a Bologna – Empoli, mentre alle 15:00 scendono in campo Udinese e Genoa. Si prosegue alle 18:00 con il secondo match clou del settimo turno: Atalanta – Juventus. E si chiude la domenica alle 20:45 con il derby laziale Roma – Frosinone. Lunedì alle 18:30 doppio appuntamento con Sassuolo – Monza e Torino – Verona, mentre la sera alle 20:45 si chiude con Fiorentina – Cagliari.

Sabato 30 settembre ore 15:00: Lecce-Napoli – Dazn

Sabato 30 settembre ore 18:00: Milan-Lazio – Dazn

Sabato 30 settembre ore 20:45: Salernitana-Inter – Dazn e Sky

Domenica 1 ottobre ore 12:30: Bologna-Empoli – Dazn e Sky

Domenica 1 ottobre ore 15:00: Udinese-Genoa – Dazn

Domenica 1 ottobre ore 18:00: Atalanta-Juventus – Dazn

Domenica 1 ottobre ore 20:45: Roma-Frosinone – Dazn

Lunedì 2 ottobre ore 18:30: Sassuolo-Monza – Dazn

Lunedì 2 ottobre ore 18:30: Torino-Verona – Dazn

Lunedì 2 ottobre ore 20:45: Fiorentina-Cagliari – Dazn e Sky

Come vedere le partite della Serie A su DAZN

Oramai gli appassionati di calcio lo sanno molto bene: per vedere tutta la Serie A in TV, l’unica soluzione è l’abbonamento al pacchetto Standard o Plus di DAZN, gli unici che comprendono tutti i match. Per questo weekend, però, c’è una promo speciale. Chi fa l’abbonamento al pacchetto Start, il cui costo è di 9,99€, può vedere tutte i match della Serie A fino al 31 ottobre. Un’offerta per celebrare l’inizio del campionato di Serie A di basket, un’altra delle esclusive disponibili solamente su DAZN. Una promo da cogliere al volo: spendendo pochissimo si ha la possibilità di vedere molte partite interessanti. Per abbonarsi basta cliccare sul link qui in basso.

Quali partite della settima giornata di Serie A vedere su Sky e NowTV

Tra i tre match trasmessi in questo settimo turno da DAZN c’è anche Salernitana – Inter, l’anticipo delle 20:45 del sabato sera. Le altre due partite sono rispettivamente Bologna – Empoli di domenica alle 12:30 e Fiorentina – Cagliari di lunedì alle 20:45. Le partite della Serie A sono un’esclusiva per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio che comprende tutti i grandi campionati europei disponibili in esclusiva su Sky.

Una valida alternativa a Sky è NowTV, la piattaforma on demand di proprietà sempre dell’emittente satellitare. Per vedere le tre partite della Serie A bisogna essere abbonati al pacchetto “Pass Sport” disponibile in promo speciale con uno sconto di ben il 33%: il costo mensile scende a 9,99€ invece di 14,99€. Oltre alla Serie A hai accesso a tantissimi contenuti in esclusiva: tutta la Serie B, il meglio del calcio internazionale, compresa la Champions League, gli ultimi tornei della stagione di tennis, gli ultimi gran premi della F1 e della MotoGP e anche l’Eurolega e la NBA (che ricomincia a fine ottobre).

