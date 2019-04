Dove vedere Milan – Lazio di Coppa Italia in tv gratis e in streaming

24 Aprile 2019 - È tempo di Coppa Italia. Con il Campionato oramai concluso (la Juventus ha vinto l’ottavo scudetto di fila), la Coppa Italia 2019 è l’unica competizione che resta ancora da assegnare. Rispetto agli ultimi quattro anni c’è una grande novità: la Juventus non la potrà vincere, essendo stata eliminata dall’Atalanta nei quarti.

Questa sera si disputa la prima semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Milan e Lazio. Entrambe le formazioni sono in piena lotta per un posto in Champions League, ma la vittoria della Coppa Italia permetterebbe a entrambe di mettere una coppa in bacheca dopo diversi anni di digiuno. L’andata è finita 0-0, risultato che lascia aperta la qualificazione alla finale. Il Milan arriva alla sfida decisiva con i favori del pronostico e non solo perché gioca in casa. La squadra allenata da Gattuso ritrova alcuni titolari importanti e stasera si schiererà con un quasi inedito 3-4-3. La Lazio, invece, sta vivendo uno dei suoi periodi peggiori degli ultimi anni. Nelle ultime cinque partite di campionato ha raccolto pochi punti, perdendo anche con il Chievo ultimo in classifica. Una vittoria questa sera permetterebbe ai biancocelesti di ritrovare fiducia nei propri mezzi.

Milan – Lazio semifinale di ritorno di Coppa Italia verrà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1. I tifosi che non potranno seguire il match in TV, avranno la possibilità di vedere Milan – Lazio in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand della Tv di Stato.

Milan – Lazio: orario

Il calcio d’inizio di Milan – Lazio di Coppa Italia è fissato per le 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Milan – Lazio di Coppa Italia in chiaro in TV

Come accade per tutte le partite di Coppa Italia, anche Milan – Lazio è un’esclusiva della RAI che trasmette la partita su Rai 1. La semifinale di ritorno di Coppa Italia potrà essere vista gratis in TV da tutti coloro che pagano l’abbonamento alla Tv di Stato. Il collegamento con lo studio inizia alle 20:30.

Come guardare Milan – Lazio di Coppa Italia in diretta streaming gratis su RaiPlay

Se non siete in casa non dovete preoccuparvi, Milan – Lazio semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019 è disponibile in streaming gratis su RaiPlay, la piattaforma online della Tv di Stato.

Per utilizzare RaiPlay bisogna iscriversi gratuitamente alla piattaforma e usare uno dei dispositivi supportati: smartphone, tablet e computer. RaiPlay è disponibile da browser oppure scaricando l’applicazione dal Google Play Store o dall’App Store.

Per vedere Milan – Lazio di Coppa Italia in streaming gratis bisogna lanciare RaiPlay, inserire le proprie credenziali e premere sulla voce Dirette. Si aprirà una nuova pagina con tutti i canali della Rai disponibili in streaming: premendo su Rai 1 partirà il live streaming gratis di Milan – Lazio.

Se non potete utilizzare RaiPlay, potete seguire la diretta testuale di Milan – Lazio su Virgilio Sport.