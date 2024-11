Come vedere la quattordicesima giornata in TV e streaming

Fonte foto: gpointstudio / 123RF.COM

Una Serie A come non si vedeva da anni. Dopo tredici giornate le prime sei squadre sono racchiuse in 4 punti e c’è un grandissimo equilibrio. Il Napoli è in testa con un punto di vantaggio su un quartetto formato da Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio, mentre la Juve è staccata di quattro punti, penalizzata dai tanti pareggi di questa prima parte di stagione. E in questa quattordicesima giornata ci sono anche degli scontri diretti molto interessanti. L’Inter affronta al Franchi una Fiorentina che si sta dimostrando una delle sorprese di questa prima parte di campionato e la più in forma avendo vinto le ultime cinque partite (come Lazio e Atalanta). Proprio i bergamaschi sono i protagonisti dell’altro big match della giornata, dovendo affrontare all’Olimpico la Roma di Ranieri che ha bisogno di fare punti, avendo solo tre punti di vantaggio dalla zona retrocessione. Una giornata che comincia venerdì sera con Cagliari – Verona (sfida salvezza) e che si conclude proprio con il match tra Roma e Atalanta lunedì alle 20:45.

Tutta la Serie A è disponibile su DAZN, con la piattaforma digitale che trasmette in esclusiva 7 partite per ogni giornata di campionato. Le altre sono in coesclusiva con Sky e NowTV che da quest'anno trasmettono anche alcuni big match, come nel caso di Fiorentina – Inter di questo quattordicesimo turno.

Quattordicesima giornata Serie A: orari e partite

Venerdì 29 novembre ore 20:45 Cagliari-Verona – DAZN

Sabato 30 novembre ore 15:00 Como-Monza – DAZN

Sabato 30 novembre ore 18:00 Milan-Empoli – DAZN

Sabato 30 novembre ore 20:45 Bologna-Venezia- DAZN e Sky/NowTV

Domenica 1 dicembre ore 12:30 Udinese-Genoa – DAZN

Domenica 1 dicembre ore 15:00 Parma-Lazio – DAZN

Domenica 1 dicembre ore 15:00 Torino-Napoli – DAZN

Domenica 1 dicembre ore 18:00 Fiorentina-Inter – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 1 dicembre ore 20:45 Lecce-Juventus – DAZN

Lunedì 2 dicembre ore 20:45 Roma-Atalanta – DAZN e Sky/NowTV

Come vedere le partite della Serie A su DAZN

Il pacchetto Standard che permette di vedere tutta la Serie A, la Serie B, la Liga spagnola, il campionato portoghese, il campionato italiano di basket, l'Eurolega e i canali di Eurosport, mentre il pacchetto Plus permette la visione della piattaforma in contemporanea da 2 reti domestiche differenti.

Quali partite della quattordicesima giornata trasmette Sky/NwTV

Le tre partite scelte da Sky e NowTV di questo quattordicesimo turno sono:

Bologna – Venezia: sabato ore 20:45

Fiorentina – Inter: domenica ore 18:00

Roma – Atalanta: lunedì 2 dicembre

Gli abbonati a Sky possono seguire le partite anche in streaming sull'app SkyGo, mentre chi ha l'abbonamento al PassSport di NowTV le può seguire sullo smartphone installando l'omonima app. Il PassSport include tutti i contenuti sportivi della piattaforma, tra cui tutte le partite della Serie B, la Formula 1, la NBA, l'Eurolega di basket.

