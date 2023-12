Come vedere la quindicesima giornata di Serie A in TV e streaming

Fonte foto: demaerre / iStock

Ponte dell’Immacolata all’insegna della Serie A. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno si avvicina anche la fine del girone d’andata. E si comincia a delineare chi saranno le squadre pronte a contendersi questo campionato. L’Inter sembra essere la favorita per il campionato e lo ha confermato nella scorsa giornata vincendo per 3-0 sul campo del Napoli, una prestazione convincente sia sotto il profilo del gioco sia dell’intensità messa in campo. La Juventus è sempre a due punti, ma in questo quindicesimo turno di Serie A se la dovrà vedere proprio con i partenopei, chiamati a riscattare la sconfitta e a dare un senso a questo campionato. Il Milan si trova sempre in terza posizione, ma sarà protagonista di uno dei big match di questo turno e se la vedrà con l’Atalanta a Bergamo. Solo l’Inter sulla carta ha una partita semplice: sabato sera in casa contro l’Udinese.

Tutte le partite della quindicesima giornata sono disponibili su DAZN, mentre Sky e NowTV trasmetteranno le classiche tre partite: l’anticipo del sabato sera delle ore 20:45, il lunch game di domenica e infine il posticipo di lunedì sera delle ore 20:45. Ecco come vedere tutte le partite della quindicesima giornata di Serie A su DAZN, Sky e NowTV.

Quindicesima giornata Serie A 2023-2024: dove vedere le partite

Più ci si avvicina alla fine del girone d’andata e più le partite diventano importanti. Questo quindicesimo turno di Serie A ci riserva alcuni big match che i tifosi aspettavano da tempo. Come oramai ci ha abituato il calendario, anche questo weekend sarà completamente coperto dalla Serie A: dieci partite in dieci orari differenti. Si parte subito forte con Juventus – Napoli, una delle partite più attese dell’anno da entrambe le tifoserie. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di venerdì. Sabato alle 15:00 è la volta di Verona – Lazio, mentre sabato alle 18:00 ecco l’altro big match del quindicesimo turno tra Atalanta e Milan. L’anticipo del sabato sera vede in campo Inter – Udinese, con i neroazzurri che potranno giocare conoscendo già il risultato dei bianconeri. La domenica sia pare con il pranzo in Ciociaria: alle 12:30 scendono in campo Frosinone-Torino. Alle 15:00 Monza – Genoa, mentre alle 18:00 Salernitana – Bologna. La serata si chiude con Roma – Fiorentina alle 20:45, sfida per un posto nell’Europa che conta. Il quindicesimo turno si chiude con Empoli – Lecce alle 18:30 di lunedì e con Cagliari – Sassuolo alle ore 20:45.

Venerdì 8 dicembre ore 20:45: Juventus-Napoli – Dazn

Sabato 9 dicembre ore 15:00: Verona-Lazio – Dazn

Sabato 9 dicembre ore 18:00: Atalanta-Milan – Dazn

Sabato 9 dicembre ore 20:45: Inter-Udinese – Dazn e Sky

Domenica 10 dicembre ore 12:30: Frosinone-Torino – Dazn e Sky

Domenica 10 dicembre ore 15:00: Monza-Genoa – Dazn

Domenica 10 dicembre ore 18:00: Salernitana-Bologna – Dazn

Domenica 10 dicembre ore 20:45: Roma-Fiorentina – Dazn

Lunedì 11 dicembre ore 18:30: Empoli-Lecce – Dazn

Lunedì 11 dicembre ore 20:45: Cagliari-Sassuolo – Dazn e Sky

Come vedere la Serie A in TV e streaming su DAZN

DAZN è l’unica piattaforma che trasmette tutte le partite di questo quindicesimo turno di Serie A. Per chi non è ancora abbonato al servizio, c’è una promo speciale da non farsi scappare: l’abbonamento al pacchetto Standard (uno dei due che permette di vedere tutte le partite del campionato italiano) è in promo a 19,90 € al mese per i primi 2 mesi, poi 40,99 € al mese. Non c’è nessun vincolo di rinnovo, ma bisogna essere veloci perché l’offerta scade domenica 10 novembre. Con il pacchetto Standard, oltre a tutta la Serie A, hai accesso alle partite della Serie B, della Liga, del campionato italiano di basket, dell’Eurolega e i migliori incontri di boxe e UFC. Inoltre, puoi anche vedere i canale di Eurosport 1 ed Eurosport 2 con esclusive uniche sugli sport invernali. Un’offerta ricchissima e da non farti scappare. DAZN è accessibile da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, smart TV e computer.

Come vedere la Serie A su Sky e NowTV

Sky e NowTV trasmetteranno le classiche tre partite e sarà così fino al 2029. Per questo quindicesimo turno, i match scelti sono:

Inter – Udinese – sabato alle ore 20:45

Frosinone – Torino – domenica alle ore 12:30

Cagliari – Sassuolo – lunedì alle ore 20:45

Le partite sono disponibili per chi è abbonato al pacchetto Calcio di Sky o al Pass Sport di NowTV. Il Pass Sport è in offerta speciale con uno sconto del 33% sull’abbonamento annuale: praticamente è come avere quatto mesi gratis. Approfittane subito per vedere il meglio dello sport in diretta e su qualsiasi dispositivo, anche sullo smartphone mentre sei in viaggio.