Oggi pomeriggio, alle 18:30 allo stadio Olimpico di Roma, si gioca il posticipo della trentaduesima giornata di Serie A: Roma-Atalanta. La settima in classifica, reduce dalla sconfitta col Torino e con ben pochi obbiettivi ormai per questo campionato, sfida in casa la quarta che, al contrario, viene da cinque vittorie consecutive e punta dritto alla Champions League.

Contro la Roma gioca anche la statistica recente: nelle ultime sei stagioni i neroazzurri contro i giallorossi hanno vinto sei incontri, pareggiato cinque volte e perso solo una. Ma la Roma cerca anche punti per provare ad agganciare Napoli e Lazio, che sono entrambe in zona Europa League (dove, tra l’altro, la squadra di Paulo Fonseca sta facendo tutt’altra figura rispetto al campionato), che la separano proprio dall’Atalanta e che, il caso vuole, si sfideranno stasera alle 20:45 nel secondo posticipo di oggi. Non è previsto pubblico all’Olimpico, per le misure anti-covid, ma sarà possibile vedere la partita sia in TV che in streaming. In entrambi i casi a trasmetterla sarà DAZN.

Dove vedere Roma-Atalanta

I diritti TV di Roma-Atalanta sono di DAZN, quindi è possibile vedere la partita su questa piattaforma sia in TV, al canale 209 di Sky, sia in streaming tramite PC o app.

Nel secondo caso le possibilità si moltiplicano, perché l’app di DAZN è ormai disponibile per Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Xbox One, One S, One X e Series X|S, ma anche PlayStation 4 e 5 e per i principali sistemi operativi per Smart TV come Android TV, Samsung Tizen e LG Web OS.

Come vedere Roma-Atalanta se non si è abboanti DAZN

Purtroppo non c’è alcun modo legale per guardare il primo posticipo della trentaduesima giornata di Serie A 2020/21, l’unico modo è abbonarsi alla piattaforma digitale DAZN.

L’abbonamento costa 9,99 euro e si può fare in pochi minuti cliccando su questo link: Attiva ora DAZN e guarda in diretta Roma – Atalanta.