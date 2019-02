Dr. Mario arriva su Android e iPhone questa estate

2 Febbraio 2019 - Nintendo ci riprova. Dopo l’entusiasmo con cui è stato accolto Super Mario Run e il successo commerciale ed economico di Pokemon Go (anche se è stato sviluppato da Niantic), la casa giapponese sta ultimando lo sviluppo per il lancio di un nuovo titolo per smartphone. Nell’estate del 2019, infatti, dovrebbe arrivare su App Store e Google Play Store Dr. Mario World.

Il titolo nasce dalla collaborazione tra Nintendo, LINE e NHN Entertainment, casa sviluppatrice specializzata nella realizzazione di titoli per piattaforme mobili. Ovviamente, Dr. Mario non è affatto una novità del mondo Nintendo. Anzi: il suo esordio risale al 1990, quando venne sviluppato per Super Nintendo. Altri capitoli, invece, sono comparsi nel corso degli anni su piattaforma Nintendo 64, Nintendo 3DS e Wii U. E, stando ai soliti ben informati, Dr. Mario World non dovrebbe essere l’unico gioco Nintendo in rampa di lancio: sempre per l’estate dovrebbe arrivare anche Mario Kart, il celebre simulatore di corse con protagonisti Mario e i suoi amici.

Come sarà Dr. Mario World per Android e iPhone

Esattamente come Super Mario Run, Dr. Mario World sarà un titolo free to play con possibilità di acquisti in app. Al momento non è ancora dato sapere come sarà strutturato il gioco, ma è probabile che gli utenti potranno giocare alcuni livelli gratuitamente, mentre per completare il gioco si dovrà pagare. Con l’annuncio della disponibilità del gioco per inizio estate 2019, Nintendo ne ha anche approfittato per dare qualche dettaglio su come sarà Dr. Mario World: il titolo dovrebbe essere un puzzle game a tema “medico”. Gli utenti, dunque, dovranno aiutare il dottor Mario a risolvere alcuni enigmi di carattere medico e salutistico così da curare gli altri personaggi dell’universo Nintendo.