La Nintendo Switch, in tutte le sue versioni, include diverse applicazioni, oltre ai giochi. Tra le funzioni meno conosciute c’è anche la possibilità di accedere a un browser web nascosto che consente di accedere a Google e a vari siti web direttamente dalla Nintendo Switch.

Il sistema non è implementato da Nintendo ma può essere utilizzato con un semplice trucco che prevede una modifica ale impostazioni del DNS primario. Bastano pochi passaggi per poter iniziare a usare il browser nascosto e navigare online con la Nintendo Switch.

Toccherà all’utente scegliere come usare il browser nascosto della Nintendo Switch. Il sistema illustrato di seguito consente di trasformare la console di Nintendo in un dispositivo in grado di accedere a Internet liberamente.

Vediamo, quindi, come attivare il browser della Nintendo Switch:

Quale versione di Nintendo Switch ha il browser nascosto?

Tutte le versioni di Nintendo Switch oggi disponibili sul mercato (Switch “standard”, Switch Lite e Switch OLED) hanno la possibilità di accedere al browser web nascosto. La procedura, descritta nel paragrafo seguente, non cambia in base al modello di console Nintendo utilizzata per accedere al browser.

Per il momento, Nintendo non ha bloccato la possibilità di utilizzare il browser web nascosto. In futuro, però, le cose potrebbero cambiare e un aggiornamento software potrebbe impedire l’accesso a Internet tramite la procedura descritta di seguito.

Come accedere al browser di Nintendo Switch

Per navigare, però, dovrete riuscire a scovare il browser web presente nella console videogame giapponese. Prima di tutto, aprite le Impostazioni di sistema, scegliete la voce internet, poi Impostazioni Internet e selezionate la rete Wi-Fi alla quale siete già connessi.

Nel menu che comparirà scegliete Cambia le impostazioni: scorrete la pagina verso il basso sino a incontrare la voce Impostazioni DNS e selezionatela, così da cambiare da Automatica a Manuale. A questo punto potrete modificare l’indirizzo DNS della connessione: impostate come DNS primario 045.055.142.122 e salvate le modifiche apportate.

Ciò vi permetterà di tornare alla schermata precedente: da qui provate a connettervi nuovamente alla rete Wi-Fi e attendete qualche istante. Comparirà così una schermata con un pulsante al centro, con la quale potete selezionare Avanti > Continue to Google.

Seguendo questa procedura vedrete aprirsi una nuova scheda: si tratta del browser nascosto della Nintendo Switch, dal quale potrete ora visitare qualunque sito vogliate. Una volta che avete terminato di utilizzare il browser non vi resta che tornare alle Impostazioni della connessione Wi-Fi e modificare nuovamente le preferenze, selezionando Automatico al posto di Manuale.

Il browser della Switch può essere utilizzato per navigare liberamente online, esattamente come avviene con altri browser web. A differenza dei browser tradizionali, però, in questo caso non è possibile recuperare le password salvate nel browser non essendoci un account.

Come mettere Google su Nintendo Switch

Non esiste un’app di Google per accedere alla Nintendo Switch (è invece possibile utilizzare YouTube). Per poter mettere Google sulla Nintendo Switch, quindi, è necessario ricorrere alla procedura per accedere al browser web nascosto che consente l’accesso diretto al motore di ricerca di Google e, quindi, a qualsiasi sito web.