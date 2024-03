E' ufficiale: arriva un altro film di Super Mario Bros

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dopo lo straordinario successo del film di animazione dedicato a Super Mario, arrivato nelle sale cinematografiche lo scorso anno, in molti si sono chiesti se e quando il celebre idraulico sarebbe tornato sul grande schermo.

Già da qualche tempo le voci su un sequel erano piuttosto insistenti, ma ora Nintendo ha confermato ufficialmente la cosa: Super Mario Bros – Il film avrà un seguito. Tuttavia il progetto è ancora in fase embrionale e l’uscita non è così vicina come in molti speravano.

Super Mario, cosa sappiamo del nuovo film

Mario e Luigi sono due dei personaggi più iconici di casa Nintendo e non stupisce, quindi, che i fan chiedano a gran voce di poter rivedere sul grande schermo i loro idoli di sempre.

Tuttavia, le cose non sono sempre state rose e fiori per l’idraulico e i suoi amici e dopo un primissimo adattamento cinematografico poco felice (ma diventato un vero e proprio cult), ci sono voluti ben 30 anni per rivedere il personaggio in una sala cinematografica ma, stavolta, il successo è stato planetario.

Dopo il record di incassi di Super Mario Bros – Il film, le voci su nuovi progetti legati al franchise erano già nell’aria, anche se l’azienda giapponese ha sottolineato più volte che il progetto non avrebbe interessato direttamente Mario e Luigi ma si sarebbe concentrato su uno dei moltissimi personaggi collaterali che hanno popolato l’amatissima saga.

Anche Shigeru Miyamoto, creatore dell’idraulico, aveva confermato la volontà di concentrarsi su altri protagonisti e poche ore fa, tramite il suo account X, ha condiviso con i suoi fan le prime informazioni sull’attesissimo ritorno di Mario e di tutti i suoi amici.

Chiaramente il progetto è ancora top-secret ma, da quanto si apprende dai rumor sul web, la produzione sarebbe già avviata, anche se i lavori sarebbero ancora in fase iniziale. Miyamoto da parte sua ha parlato della volontà di “espandere il mondo di Super Mario Bros”, un dettaglio che potrebbe far presagire che il prossimo film potrebbe non essere un seguito diretto del precedente, ma anzi potrebbe raccontare una delle mille avventure vissute da Super Mario e dai suoi amici da quel lontano 1981 (anno di nascita del personaggio) a oggi.

Insomma, pur mantenendo ancora un altissimo livello di segretezza, Miyamoto si è almeno lasciato andare in qualche dichiarazione definendo il progetto come una “storia amichevole e divertente”.

Quando esce il nuovo film di Super Mario

Stando alle prime indiscrezioni, la pellicola dovrebbe arrivare nei cinema americani il 3 aprile 2026, quindi ci vorranno ancora circa due anni prima di poter rivedere sul grande schermo l’amatissimo personaggio.

Sicuramente, nei prossimi mesi arriveranno maggiori informazioni al riguardo, magari con la condivisione del voice cast (sperando di riascoltare le voci del primo film) e magari dei primi accenni di trama.