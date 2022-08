Dragon Ball torna con un nuovo anime

Migliaia di persone probabilmente ricordano con nostalgia i tempi in cui tornavano da scuola e, accendendo la tv, trovavano puntualmente le nuovissime avventure di Goku, Vegeta, Gohan e tutti gli altri. Per loro e per i fan della serie c’è una nuova notizia: è in lavorazione un nuovo anime di Dragonball.

La notizia è stata riportata nelle scorse settimane dalla stampa: Akio Iyoku, uno dei creativi dietro Dragon Ball, ha dichiarato che il nuovo progetto è in lavorazione. «Dragon Ball Super: Super Hero è un film che è stato fatto non solo per i fan giapponesi, ma con in mente un pubblico globale», ha detto Iyoku in merito all’ultimissimo film del franchise. Poi ha aggiunto: «Dragon Ball è una serie di cui il Giappone va molto fiero; quindi, abbiamo sentito una certa responsabilità mentre lavoravamo al lungometraggio. Cosa verrà dopo? Beh, se mi stai chiedendo, un nuovo anime è già in lavorazione!».

Cosa sappiamo del nuovo Dragon Ball

Stando sempre a quanto riportato da ComicBook, Iyoku non ha rivelato altri dettagli sul nuovo anime, di cui dunque al momento non sappiamo molto. È possibile che occorrerà avere molta pazienza prima di vedere e sapere quale forma prenderà il progetto: «Super Hero ha richiesto cinque anni di lavoro, perciò è naturale che stiamo già sviluppando ciò che verrà poi», ha proseguito il creativo. «Lo stesso Toriyama-sensei è sempre impegnato con nuove idee per Dragon Ball, dopo tutto. Stiamo tutti riflettendo su quello che vogliamo mostrare prossimamente al mondo.»

Cos’è e di cosa parla Dragon Ball

Dragon Ball è nato come manga e ha ottenuto una certa diffusione soprattutto tra le metà degli anni ’80 e la metà degli anni ’90, cioè quando i manga hanno raggiunto l’apice della popolarità. L’autore è Akira Toriyama e i primissimi numeri risalgono al 1984 e 1995. Considerato uno dei migliori manga mai realizzati, è il terzo al mondo per numero di vendite.

Il protagonista è Son Goku che, seguito dalla storia dall’infanzia fino all’età adulta, si allena nelle arti marziali e gira il mondo alla ricerca di sette sfere magiche capaci di evocare un drago che potrà esaudire un desiderio.

Quasi subito dal manga vengono tratte due serie animate, trasmette in Giappone tra il 1986 e il 1996. Ma il fortunatissimo franchise non si limita a questo: sono stati realizzati, tra le altre cose, oltre venti film e vari special televisivi, spin-off, sequel, film animati e live action e videogiochi, senza contare carte, oggettistica e merchandise.

La nuovissima serie attualmente in lavorazione sarà dunque un ulteriore tassello aggiunto al già ricco e variegato universo narrativo dedicato a Dragon Ball e ai suoi personaggi. Il progetto racconterà una storia inedita o riproporrà una trama già sentita in passato, ma in modo innovativo? Non resta che attendere nuove dichiarazioni per scoprirlo!