Dreame W10: il doppio sconto con coupon è eccezionale

Aspirare e pulire i pavimenti è una delle incombenze domestiche più faticose e noiose, ma la tecnologia offre una enorme gamma di dispositivi che ci possono aiutare. E’ solo questione di quanto siamo disposti a spendere: se abbiamo a disposizione un migliaio di euro possiamo comprare un ottimo robot lava e aspira con stazione di pulizia dei pannetti, che rende il lavaggio completamente autonomo.

Se non abbiamo tutti questi soldi, invece, dovremmo approfittare dell’incredibile offerta attualmente in corso u Amazon: il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame W10, un prodotto di fascia alta con due serbatoi per il lavaggio dei moci, è in doppio sconto con un coupon.

Dreame W10 – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di lavaggio dei pannetti

Dreame W10: caratteristiche tecniche

Dreame W10 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per agire in quasi totale autonomia ed è composto da due parti: il robottino vero e proprio e la stazione di ricarica che serve anche al lavaggio e all’asciugatura dei due pannetti.

Questi pannelli sono in microfibra e di forma circolare e si agganciano tramite due supporti in plastica al fondo del robot. Una molla li tiene pressati verso il basso e un motore li fa girare 180 volte al minuto. In questo modo il robot lava in modo molto profondo le superfici sulle quali passa.

La stazione di ricarica ospita sia il contenitore che conserva l’acqua pulita e sia il contenitore in cui viene raccolta l’acqua sporca proveniente dal lavaggio dei pannetti, che avviene proprio quando il robot torna alla base.

La potenza di aspirazione è di 4.000 Pascal, quindi molto elevata e ciò significa che anche il più piccolo granello di polvere, i capelli e i peli degli animali domestici vengono aspirati senza grossi problemi.

Grazie ai sensori integrati, tra i quali il LiDAR, Dreame W10 è in grado di riconoscere ed evitare molti ostacoli e di mappare in modo accurato la casa. E’ possibile salvare nell’app fino a 3 mappe, quindi fino a 3 piani se necessario.

Ogni comando e controllo può essere impostato dall’app Mi Home e possono essere impartiti comandi vocali grazie all’integrazione di Amazon Alexa e Google Assistant.

La batteria ha una capacità di 6.400 mAh, sufficiente per un’autonomia di circa 180 minuti.

Dreame W10: l’offerta Amazon

Dreame W10 ha un prezzo di listino di 1.289,99 euro, decisamente tanti ma in gran parte giustificati dalla tecnologia integrata e dalla completezza delle funzioni. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistarlo a 699,99 euro (-30%, -390 euro, -200 euro del coupon). E’ un’occasione d’oro per portarsi a casa un robot aspirapolvere lavapavimenti di fascia alta ad un prezzo da fascia media.

