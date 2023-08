Dreame, il robot aspirapolvere al minimo storico: prezzo stracciato

Fonte foto: Amazon

Comodità e risparmio (di tempo e denaro). Se dovessimo andare alla ricerca delle ragioni del successo dei robot aspirapolvere queste sarebbero probabilmente le principali. Questi piccoli elettrodomestici si muovono in casa in completa autonomia, garantendo un livello di pulizia senza paragoni.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

A questo, poi, il Dreame W10 Pro aggiunge anche la capacità di lavare i pavimenti di casa dopo averli spazzati e la possibilità di svuotare i serbatoi e ricaricare la batteria senza che sia necessario il nostro intervento. Un robot aspirapolvere "più intelligente della media", insomma, disponibile oggi su Amazon a un prezzo mai visto in precedenza. Acquistandolo oggi potrai infatti risparmiare diverse centinaia di euro, con la possibilità di comprarlo a rate a tasso zero. Ma procediamo con ordine: scopriamo la sua scheda tecnica e le funzionalità smart.

Dreame W10 Pro robot aspirapolvere lavapavimenti con base di ricarica

Dreame W10 Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Compatto, smart e incredibilmente potente, il Dreame W10 Pro è in grado di rimuovere dal pavimento qualunque tipologia di sporco, da quello secco incrostato a quello umido. Merito dell’esclusivo sistema di pulizia basato su due panni rotanti (180 rotazioni al minuto) e un sistema di aspirazione di 4.000 Pa, capaci di avere la meglio anche sulle macchie più ostinate.

A questo si aggiunge un sistema di navigazione smart, che permette al robot lavapavimenti e aspirapolvere di muoversi in completa autonomia all’interno della vostra abitazione. Il Dreame W10 Pro è in grado di realizzare planimetrie precise dell’appartamento ed evitare eventuali ostacoli inaspettati che gli si presenteranno di fronte: saprà così ottimizzare i movimenti evitando di consumare energia inutilmente.

La batteria da 6.400 mAh, comunque, garantisce un’autonomia sufficiente a pulire anche le abitazioni più grandi. Potrai pulire fino a 300 metri quadrati con una sola carica (170 minuti), con la certezza di una pulizia senza paragoni.

Si collega facilmente al Wi-Fi di casa e potrai controllarne le funzionalità sia dall’app sia attraverso semplici comandi vocali con Alexa. Potrai così avviarlo o impostare routine di pulizia in maniera semplice e veloce.

E nel caso in cui i serbatoi di raccolta della polvere o dell’acqua sporca siano pieni o la batteria quasi completamente scarica, il robottino è in grado di dirigersi autonomamente verso la base per tornare operativo in una manciata di secondi. Il Dreame W10 Pro riprenderà la pulizia dal punto preciso in cui si era arrestato, garantendo così una pulizia completa dei pavimenti.

Dreame, il robot aspirapolvere a rate senza interessi: sconto, rate e prezzo finale

Un’offerta da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. La promozione odierna su Amazon sul Dreame W10 Pro è, infatti, di quelle vantaggiose. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti può essere tuo con uno sconto del 37% con il prezzo che scende a 665,36 euro. Rispetto al prezzo di listino di 1.059,90 euro il risparmio è considerevole: costa quasi 400 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al loro account potranno poi scegliere di pagare in cinque rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Optando per questa opzione, il Dreame W10 Pro ti costa 133,08 euro al mese per cinque mesi.

Dreame W10 Pro robot aspirapolvere lavapavimenti con base di ricarica