Droga dello stupro: in arrivo il film-inchiesta

Fonte foto: Shuttestock

Sky Crime ha annunciato in questi giorni l’inizio delle riprese di un nuovo docufilm-inchiesta che indagherà il fenomeno della cosiddetta droga dello stupro. Il titolo provvisorio del docufilm è Chemsex e verrà trasmesso su Sky e in streaming su NOW nel corso del 2024. «Questo nuovo speciale cercherà di far luce su un fenomeno che sta diventando sempre più pericoloso, specialmente tra le nuove generazioni», ha dichiarato in una nota stampa Daniele Giuliani, Senior Director Programming and Acquisition A+E Networks Italia. «Siamo orgogliosi di portare avanti con Sky un impegno comune contro tutte le forme di violenza, sensibilizzando il pubblico e promuovendo consapevolezza».

Cos’è la droga dello stupro

Il nome droga dello stupro non indica una singola sostanza psicoattiva specifica, ma al contrario viene usato per indicare una più vasta categoria di sostanze (droghe e farmaci) che, abbassando le inibizioni, la coscienza o la percezione della realtà, possono essere utilizzate per compiere una violenza sessuale, rendendo la vittima vulnerabile e inoffensiva.

Nella categoria rientrano dunque quelle sostanze che hanno effetti sedativi, ipnotici e dissociativi e che talvolta causano anche perdita di memoria. Ne sono esempi GHB, GBL e BD. Tipicamente le sostanze vengono somministrate alla vittima senza che questa se ne accorga, tramite cibo o bevande contaminate.

Il docufilm sulla droga dello stupro

Il film-documentario Chemsex si propone di fare luce sul fenomeno delle droghe dello stupro a partire da alcuni tristemente noti fatti di cronaca in cui sono state usate queste sostanze psicoattive. Il punto di partenza dell’inchiesta firmata Sky Crime sarà infatti la vicenda di Alberto Genovese, l’imprenditore già condannato per violenza sessuale su due ragazze precedentemente stordite con un mix di sostanze psicoattive.

Il film-inchiesta promette di raccontare «i segreti di una droga pericolosissima, che rende inermi le vittime di fronte ai loro carnefici», come si legge nella nota stampa che presenta la novità, anche presentando al pubblico video-audio inediti forniti dalla Polizia e dai Carabinieri, atti delle indagini mai pubblicati e alcune interviste esclusive con testimoni diretti.

Il film è una produzione originale Sky Crime realizzata da Darallouche per A+E Networks Italia. Roberto Pisoni, Director of Entertainment Channels di Sky Italia, si è detto felice di annunciare «un nuovo racconto che, assieme ai numerosi altri in arrivo, contribuirà ad arricchire l’offerta del canale [Sky Crime, ndr], tra storie "nere" del passato e vicende di cronaca che ci riguardano da vicino, come quella che proprio Chemsex approfondisce».

Quando esce Chemsex

Le riprese del docufilm sono appena iniziate, ma a quanto pare la lavorazione non durerà molto. L’uscita di Chemsex è infatti prevista già nell’autunno 2024 in esclusiva su Sky Crime (che si trova sul canale 116 di Sky, 113 su Sky Glass) e in streaming su NOW. La data esatta non è ancora stata annunciata.