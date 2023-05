È arrivato Aria, il nuovo browser basato sull'AI

Opera, la società che sviluppa il browser omonimo, ha annunciato un nuovo prodotto chiamato Aria: si tratta di un nuovo browser Web con integrata l’intelligenza artificiale generativa ChatGPT, sviluppata da OpenAI.

Come si legge nel comunicato stampa ufficiale "Aria è un servizio gratuito con informazioni aggiornate e ciò lo rende un’offerta più avanzata rispetto alle soluzioni standard basate su GPT". In pratica il chatbot integrato in Aria è connesso a Internet e non è limitato ai contenuti precedenti al 2021, come l’orginale ChatGPT.

Come funziona Aria il browser con AI

Aria sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per potenziare creatività e produttività di chi lo usa. Grazie all’utilizzo della tecnologia GPT di OpenAI e la connessione all’ infrastruttura "Composer", è possibile arricchire l’applicazione con ulteriori funzionalità, come l’aggiunta di risultati live dal web.

Aria in pratica ha una chat che comunica con l’utente e può generare testo e codice (non ancora immagini). Si tratta, tuttavia, di un progetto ancora agli albori: il prossimo obiettivo è l’integrazione nativa e completa dell’AI in Opera (dalle prossime versioni).

Già oggi, però, Aria si comporta come un "esperto" a disposizione dell’utente, in grado di rendere la ricerca sul web più proficua, specialmente quando l’utente cerca informazioni su prodotti in vendita.

Aria, ad esempio, riesce ad accedere alla documentazione di supporto e usa le conoscenze acquisite in fase di training per rispondere alle domande degli utenti in modo esaustivo.

Aria può integrare diversi modelli di intelligenza artificiale e in futuro sarà possibile espandere le funzionalità del sistema, inclusi i servizi di ricerca di partner di Opera, e integrarli in un unico sistema innovativo e user-friendly.

Come iniziare a usare Opera con Aria

Chi oggi già usa il normale browser Web Opera su computer desktop, può provare Aria scaricando l’ultima versione di Opera One (che è il nome della versione di Opera per gli sviluppatori di software).

Se invece si intende utilizzare Opera su Android, si può scaricare Aria nella versione beta più recente del browser, disponibile su Google Play Store.

Per accedere ad Aria, l’unica cosa da fare è creare un account Opera, nel caso non se ne disponga già di uno. Dopo aver seguito le istruzioni si riceverà una email o una notifica all’interno del bowser, quando l’account sarà aggiunto alla lista dei selezionati.

A quel punto, si potrà accedere ad Aria dalle impostazioni di Opera per Android beta, o dalla barra laterale del browser Opera One.