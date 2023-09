È colpa mia?, il cast dei sequel si arricchisce

Fonte foto: Prime Video

Prime Video non perde tempo. La produzione di È colpa tua? (Culpa tuya) e È colpa nostra? (Culpa nuestra), i sequel del film Original spagnolo di grande successo È colpa mia? (Culpa mia), è già iniziata. L’annuncio è arrivato in questi giorni e segue solo di poche settimane la notizia della conferma della realizzazione dei due sequel del film È colpa mia?, che dopo il suo debutto in streaming in estate è entrato nella Top 10 dei titoli più visti in oltre 190 Paesi. La storia è tratta dalla trilogia di best-seller di Mercedes Ron Culpables. Come i romanzi, anche i film saranno dunque tre.

I nuovi attori dei sequel di È colpa mia?

Al di là dell’annuncio dell’inizio ufficiale della produzione, la principale novità riguarda il cast dei sequel di È colpa mia?, che si arricchiscono con alcuni nuovi volti.

Le new entry già annunciate sono Goya Toledo (già nota per Amores perros) nel ruolo di Anabel, Gabriela Andrada (Los protegidos ADN) in quello di Sofía e Álex Béjar (Al fondo hay sitio) in quello di Briar. Non solo: Javier Morgade (Desaparecidos) sarà Michael, Felipe Londoño (Fake Profile) sarà Luca e Fran Morcillo (Money Heist) sarà Simón.

Non mancheranno naturalmente i protagonisti che il pubblico ha già conosciuto nel primo film: Nicole Wallace (già vista in Skam Spain), Gabriel Guevara (Tomorrow is Today), Marta Hazas (Días Mejores), Iván Sánchez (Bosé), Victor Varona (Secrets of Summer) ed Eva Ruiz.

È colpa tua? e È colpa nostra?, cosa sappiamo

Al momento non ci sono molte altre informazioni sui sequel del film È colpa mia?. Come già annunciato nelle scorse settimane, È colpa tua? e È colpa nostra? saranno diretti da Domingo González e sceneggiati da González stesso con Sofía Cuenca. La produzione è di Pokeepsie Films (Banijay Iberia) con Álex de la Iglesia e Carolina Bang come produttori.

La trama dei film, come quella dei libri, continuerà a raccontare l’amore proibito tra Noah e Nick, che si sono incontrati e innamorati dopo che i genitori separati hanno iniziato una relazione rendendoli, di fatto, fratellastri. Nei sequel l’amore tra i due protagonisti sarà osteggiato e messo in difficoltà sotto più punti di vista: i genitori continuano a tentare di separarli, Nick è impegnato con il lavoro, Noah è presa dalla nuova esperienza universitaria, un’ex fidanzata si fa risentire perché è in cerca di vendetta e la madre di Nick manifesta intenzioni poco chiare che minacciano di scuotere le fondamenta della coppia e anche della famiglia Leister.

Non si sa ancora nulla, invece, della possibile data di uscita dei due sequel su Prime Video. Dato che la produzione è già iniziata, però, c’è la possibilità che il secondo film esca nel corso del 2024, magari in estate (il primo film ha debuttato a inizio giugno 2023).