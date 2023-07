È confermato: Apple farà un MacBook con schermo pieghevole

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Shutterstock/cigdem

Samsung è al lavoro su un display pieghevole per i futuri dispositivi di Apple. A confermare l’indiscrezione è il colosso sudcoreano stesso che, durante il SID Review Workshop di Seoul, ha rivelato seppur indirettamente il progetto. Dalle indiscrezioni, il nuovo pannello dovrebbe essere utilizzato sui futuri laptop dell’azienda di Cupertino, come i MacBook ad esempio, ma al momento Samsung avrebbe ancora diversi nodi da risolvere prima di portare in commercio il display che, da quanto si dice, ancora non soddisfa pienamente i rigidi standard qualitativi di Apple.

Schermo pieghevole di Apple: cosa sappiamo

Nel corso del SID Review, chiaramente, Samsung non ha confermato apertamente i piani futuri di Apple e il portavoce dell’azienda coreana si è limitato a dire che gli ingegneri sono al lavoro su una tecnologia di display flessibile che dovrà soddisfare i rigidi protocolli di qualità di Apple, nel tentativo di proiettare il colosso di Cupertino sul mercato dei foldable.

Sempre nel corso dell’evento il colosso sudcoreano ha affermato a più riprese che sono molti produttori di laptop interessati a creare un device pieghevole “full display“, questo, chiaramente, mette Samsung in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza lasciando intendere che il grosso del lavoro verrà fatto proprio nei laboratori di Seul, con i prodotti che saranno poi venduti alle aziende che ne faranno richiesta.

Al fianco di Samsung, però, tra i fornitori di display che collaborano con Apple c’è anche LG Display, che potrebbe anch’essa giocare un ruolo chiave nella corsa al tanto atteso MacBook pieghevole. Le due aziende sud coreane, d’altronde, sono da anni ai vertici dell’industria degli schermi.

MacBook pieghevole: a che punto sono i lavori

Affinché Apple scelga i display pieghevoli Samsung per i MacBook, c’è bisogno che siano impeccabili, andando a risolvere due delle incognite maggiori: la visibilità della piega (a schermo aperto) e, soprattutto, la durata del pannello stesso.

Al momento, stando sempre alle indiscrezioni trapelate dopo il SID Review Workshop, i display pieghevoli di Samsung sono a buon punto per soddisfare le aspettative di Apple, nei due punti di cui sopra, anche se il colosso sudcoreano dovrà probabilmente lavorare di più per rendere ancora più efficienti i pannelli, fino a farli diventare affidabili come i display standard in dotazione ai vari notebook in commercio.

Le informazioni sono scarne ma i risultati ottenuti da Samsung sarebbero già “piuttosto soddisfacenti”. In questo senso, secondo gli analisti, Apple potrebbe annunciare il suo primo laptop con schermo pieghevole con tecnologia sviluppata da Samsung Display già nel 2025 e, ottimisticamente, portarlo in commercio nel 2026.