È in arrivo un nuovo pieghevole: Vivo X Fold+

Anche Vivo, brand del colosso BBK conferma il suo interesse per gli smartphone pieghevoli e per questa fascia di mercato che sembra essere sempre più in promettente. Infatti, dal suo canale ufficiale sul social cinese Weibo, Vivo ha postato l’invito alla presentazione del nuovo smartphone pieghevole Vivo X Fold+. La presentazione si terrà il 26 settembre alle 19 (ora cinese).

Vivo X Fold+ è la versione "plus" del top di gamma pieghevole già presentato lo scorso aprile in Cina, il Vivo X Fold con apertura a libretto. Sono entrambi prodotti progettati per il mercato interno cinese, ma non è escluso che nei prossimi mesi o a inizio 2023 possano arrivare anche sui mercati internazionali, inclusa l’Europa e l’Italia.

Vivo X Fold+: come sarebbe

Sulla piattaforma di benchmark di AnTuTu sono comparsi i risultati dei test sul Vivo X Fold+, come sempre accompagnati da alcune specifiche tecniche, come l’architettura del processore. Da ciò sappiamo che sul nuovo telefono ci sarà il chip top di gamma Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, dettaglio che giustificherebbe anche il "Plus" nel nome del telefono. Le memorie abbinate all’8+ Gen 1, secondo AnTuTu, sono 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Ignote per ora le misure dei display che però potrebbero rimanere le medesime viste sul Vivo X Fold già in commercio, caratterizzato da proporzioni un po’ più quadrate rispetto a concorrenti come il Samsung Galaxy Z Fold4 (21:9 per il Vivo, 23,1:9 per il Samsung). Quindi sul Vivo X Fold Plus probabilmente troveremo il medesimo pannello interno OLED pieghevole da 8 pollici con risoluzione 2K e il pannello esterno FHD+ da 6,53 pollici e entrambi dotati di frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Dalle anticipazioni fatte da Vivo su Weibo, inoltre, sappiamo che le fotocamere avranno il rivestimento antiriflesso T* Zeiss proprio come il modello attuale, quindi è credibile che i sensori siano gli stessi: principale da 50 MP, grandangolo da 48 MP, zoom periscopico 5X da 8 MP e zoom 2X fisso da 12 MP, con fotocamera anteriore da 12 MP.

La capacità della batteria potrebbe oscillare tra i 4.600 e i 5.000 mAh, confermando invece la ricarica wireless da 50 W e quella cablata da 66 W.

Un grande entusiasmo, a giudicare dai commenti cinesi su Weibo, è stato riservato ai colori del Vivo X Fold+ che presenta un dorso in tre varianti: rosso vivo, azzurro e nero.

Vivo X Fold+: disponibilità e prezzo

In Cina il Vivo X Fold+ sarà presentato il 26 settembre e probabilmente nel giro di pochissime settimane sarà disponibile nei negozi e online. Per quanto riguarda il prezzo, in molti pensano che possa rimanere allineato al Vivo X Fold: 8.999 yuan (1.250 euro). Altri invece sostengono possa arrivare a 10.000 yuan (1.430 euro), visto il processore migliore.

Ma ovviamente sono prezzi per il mercato cinese e qualora lo smartphone pieghevole Vivo X Fold+ dovesse arrivare in Italia, subirà un aumento di prezzo dovuto ai costi di tassazione e logistica. Ma, dobbiamo essere onesti, è molto difficile che questo smartphone pieghevole venga importato ufficialmente da Vivo in Italia.