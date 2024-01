È ufficiale: le OnePlus Buds 3 stanno arrivando in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: OnePlus

Grandi novità per i fan di OnePlus, l’azienda cinese ha fissato un evento ufficiale il prossimo 23 gennaio, nel quale saranno presentati i nuovi smartphone della serie OnePlus 12. Ma le sorprese non finisco qui e al fianco degli attesissimi telefoni arrivano anche i gli auricolari true wireless OnePlus Buds 3.

L’evento potrà essere seguito direttamente sui canali ufficiali del colosso della tecnologia e al termine della presentazione entrambi i prodotti saranno lanciati in tutto il mondo, inclusa ovviamente l’Italia.

OnePlus Buds 3: scheda tecnica

Le OnePlus Buds 3 sono auricolari in-ear con doppi driver dinamici, con woofer da 10,4 mm e tweeter da 6 mm. La risposta in frequenza va dai 15 Hz fino ai 40 kHz. Il dispositivo è, inoltre, pienamente compatibile anche con l’audio ad alta risoluzione LHDC 5.0.

Tra le varie funzioni di queste cuffiette non manca la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) che, sfruttando i tre microfoni su ogni auricolare e i sofisticati algoritmi AI sviluppati da OnePlus, garantisce un isolamento dai rumori esterni fino a 49 dB.

Presente anche la Modalità Trasparenza che, invece, permette di percepire i suoni ambientali, voci incluse, senza il bisogno di togliersi le cuffiette.

Per gestire le varie funzioni si possono collegare gli auricolari a uno smartphone Android o iOS tramite Bluetooth 5.3 e scaricare l’applicazione ufficiale OnePlus Buds

Tra le altre funzioni ci sono anche i controlli touch che consentono all’utente di sfiorare con le dita lo stelo degli auricolari e alzare o abbassare il volume dei contenuti in riproduzione.

Sul fronte dell’autonomia, l’azienda produttrice promette fino a 6,5 ore di ascolto per i soli auricolari (con ANC attivato), che salgono fino a 28 utilizzando l’apposita custodia di ricarica. Disattivando la cancellazione del rumore, invece, l’autonomia arriva a 10 ore per gli auricolari e a 44 ore con la custodia di ricarica. Inoltre, caricando per 10 minuti gli auricolari si ottengono altre 7 ore di riproduzione aggiuntiva.

Infine le OnePlus Buds 3 sono certificate IP55, con i soli auricolari che sono dunque in grado di resistere alla polvere e ai getti d’acqua da qualsiasi direzione.

OnePlus Buds 3: prezzo e disponibilità

La data d’uscita per i nuovi OnePlus Buds 3 è fissata al prossimo 23 gennaio, quando gli auricolari saranno disponibili anche in Italia in due colorazioni: Splendid Blue e Metallic Gray, entrambi con un rivestimento in alluminio con finitura opaca.

Ancora ignoto il prezzo di listino e, naturalmente, per saperne di più non resta che attendere la presentazione ufficiale durante la quale vedremo finalmente anche i nuovi OnePlus 12 e OnePlus 12R.