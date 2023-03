Ecco come saranno le cuffiette Nothing Ear (2)

A pochi giorni dal lancio ufficiale delle nuove cuffiette, che è previsto per il prossimo 22 marzo, il leaker OnLeaks ha svelato in anteprima molte delle caratteristiche tecniche delle Nothing Ear (2). In estrema sintesi, si può dire che le novità saranno così poche, anche dal punto di vista del design, da rendere persino difficile distinguere a prima vista le Nothing Ear (2) del 2023 dalle Nothing Ear (1) del 2021.

Nothing Ear (2): come saranno

Grazie alle informazioni pubblicate da OneLeaks, sappiamo che le prossime Nothing Ear (2) si avranno un design semitrasparente, come le Ear (1) attualmente in commercio, quindi, almeno visivamente, non ci sono grandi cambiamenti tra i due modelli. Anzi, a prima vista sarà molto difficile distinguere le due generazioni.

Una piccola differenza è nel posizionamento del microfono deputato alla cancellazione del rumore, che nella nuova versione è stato spostato leggermente più in alto nello stelo, mentre su quest’ultimo, sempre trasparente come quelle delle Ear (1), ora fa capolino la scritta "Nothing Ear (2)" e non più "Nothing Ear (1)".

Per quanto riguarda le specifiche tecniche OneLeaks svela che le Nothing Ear (2) integreranno driver da 11,6 mm, gli stessi già proposti con le Nothing Ear (1) e avranno la cancellazione attiva del rumore (ANC) che, in questa seconda generazione, sarà personalizzabile dall’utente che potrà scegliere a suo piacimento il livello della cancellazione dei rumori di sottofondo.

In buona sostanza le Nothing Ear (2) avranno sia l’ANC che la modalità trasparenza e almeno una modalità di mezzo tra la cancellazione totale e la trasparenza totale. Niente di nuovo, a dire il vero, visto che già molti prodotti simili hanno questa funzione e le stesse Ear (1) hanno già due livelli di ANC e la modalità trasparenza. Per le Ear (2), quindi, ci si aspetta qualcosa di più raffinato.

Le Nothing Ear (2), secondo OnLeaks, avranno un equalizzatore avanzato anche in questo caso pensato per consentire a chi le indossa di personalizzare le impostazioni audio in base alle proprie preferenze. Una novità vera, invece, sarà il supporto al codec LHDC 5.0 per lo streaming ad alta qualità. Le attuali Ear (1), invece, supportano solo il codec AAC.

Le cuffiette dovrebbero garantire un’autonomia di 6 ore, che saliranno a 36 quando grazie alla batteria della custodia di ricarica. Quest’ultima potrà essere ricaricata via cavo, sfruttando la porta USB-C presente, o wireless, utilizzando un caricabatterie compatibile con la tecnologia Qi. Si tratta di una leggerissima crescita dell’autonomia rispetto alle Ear (1), anch’esse dotate di USB-C e ricarica Qi.

Come leggerissima sarà la riduzione del peso: da 4,7 a 4,5 grammi per ogni cuffietta. Resta la certificazione IP54 contro polvere e schizzi d’acqua.

Nothing Ear (2): quanto costeranno

Nell’evento del 22 marzo si sapranno anche il prezzo delle Nothing Ear (2) e la loro disponibilità sul mercato globale. A titolo di confronto le Nothing Ear (1) sono state lanciate in Italia luglio 2021 a 99 euro, ma poi ad ottobre 2022, come preannunciato dal CEO di Nothing Carl Pei hanno subito un inatteso aumento di prezzo di 50 euro, che le ha quindi portate a 149 euro. È probabile che le nuove Ear (2) verranno proposte a un prezzo simile o leggermente più alto.