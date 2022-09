Ecco le custodie "rugged" per iPhone 14 Pro in stile Apple Watch Ultra

Lo stile nella vita è tutto e a fare lo stile sono i piccoli dettagli. Nel caso dei felici possessori di uno scintillante e nuovo di zecca smartphone Apple Watch 14 Pro/Pro Max abbinato a un Apple Watch Ultra, il primo smartwatch "rugged" della mela morsicata, si pone il problema della custodia per il telefono: come uniformare lo stile del telefono, normalmente elegante e discreto, con quello "esuberante" dell’orologio?

Nomad, azienda di accessori per i device Apple, ha presentato la nuova linea di custodie in stile rugged per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max da abbinare allo smartphone Apple Watch Ultra, dotate di contrasti di colore e di paraurti agli angoli molto più robusti della media, perfettamente abbinabili allo stile del nuovo smartwatch di casa Apple.

Le custodie rugged di Nomad per Apple

Nomad ha progettato le custodie per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max anche in versione rugged, ossia con uno stile più definito, angoli rinforzati e contrasti di colore ben evidenti, come la combinazione di colore arancio/nero. Custodie, tra l’altro, in edizione limitata.

Le custodie sono dotate, inoltre, di bordi molto più spessi e paraurti agli angoli che aumentano la protezione dello smartphone in caso di caduta. Sono in policarbonato e sono compatibili con la ricarica wireless MagSafe, funzione che spesso si perde con le cover di terze parti e che, al contrario, Nomad ha fatto di tutto per mantenere.

Custodie rugged per Apple iPhone 14 Pro e Pro Max: i prezzi

L’azienda propone le nuove custodie rugged per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Max con i seguenti colori e prezzi: