Il nuovo Amazon Echo Auto crolla di prezzo: costa la metà

Fonte foto: Amazon

Gli assistenti smart hanno stravolto qualsiasi settore della nostra vita, incluso quello della mobilità, con moltissime soluzioni sviluppate appositamente per i sistemi di Infotainment dei veicoli. Chiaramente non tutte le automobili hanno accesso alle funzionalità più recenti e, per chi volesse un sistema all’avanguardia, le soluzioni sono due: spendere centinaia di euro per un’autoradio di ultima generazione oppure acquistare un device smart come Amazon Echo Auto, arrivato alla seconda generazione.

La nuova opzione è molto più avanzata della precedente e con poche decine di euro si potrà dare una bella svecchiata al proprio veicolo, dotandolo di tutte le più moderne funzionalità. Grazie a Amazon, per le prossime ore Echo Auto costa la metà.

Amazon Echo Auto – Assistente smart per auto – Seconda generazione

Amazon Echo Auto (2ª gen): scheda tecnica

Amazon Echo Auto è il dispositivo prodotto dal colosso dell’e-commerce per portare su tutte le automobili con un sistema audio compatibile le funzionalità intelligenti di Alexa.

Parliamo di un device dal design essenziale e dalle dimensioni contenute con un microfono che misura 52×23,2×15,3 mm e un altoparlante che misura 57x35x14 mm, l’ideale insomma per essere posizionato facilmente all’interno dell’abitacolo di qualsiasi veicolo, grazie anche al nuovo supporto adesivo molto efficace. Il peso complessivo, invece, è di soli 61 grammi.

Echo Auto (2ª gen) ha cinque microfoni integrati che promettono al dispositivo una ricezione ottimale dei comandi vocali dell’utente, in qualsiasi condizione di utilizzo, incluse quelle situazioni non particolarmente silenziose, come ad esempio quando ci si trova in mezzo al traffico, quando si tiene la radio accesa o in caso di altre persone all’interno dell’auto.

Per funzionare l’Amazon Echo Auto deve essere collegato, via Bluetooth, ad uno smartphone con una connessione a internet attiva e con installata l’app ufficiale di Alexa, che consente di gestire Amazon Echo Auto.

La procedura di installazione è estremamente intuitiva: basta posizionare il device nel veicolo e collegare il cavo di alimentazione alla porta USB dell’auto o all’accendisigari (tramite l’apposito adattatore), scaricare e configurare l’app di Alexa sul telefono, selezionare la sorgente a cui è collegato Echo Auto (Bluetooth o AUX) e iniziare a utilizzare i comandi vocali dell’assistente smart.

Amazon Echo Auto (2ª gen): l’offerta su Amazon

Amazon Echo Auto (2ª gen) è un dispositivo molto semplice da utilizzare e che con pochi semplici passi trasformerà qualsiasi sistema per Infotainment compatibile in una soluzione smart all’avanguardia.

Il prezzo di listino è di 69,99 euro ma, grazie all’offerta Amazon, per le prossime ore può essere acquistato a 34,99 euro (-50%, -35 euro), uno sconto davvero interessante che può fare gola a chiunque voglia modernizzare la radio della propria automobile ma senza acquistarne una nuova e molto più costosa.

