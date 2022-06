Echo Dot al minimo storico: a questo prezzo sono un affare

Manca sempre meno al Prime Day, i due giorni di sconti riservati ai clienti Amazon Prime con migliaia di prodotti in promozione. L’appuntamento per quest’anno è fissato per il 12 e 13 luglio, ma come capita spesso in questi casi alcune offerte iniziano già nelle settimane precedenti. E per aprire il Prime Day 2022, Amazon ha deciso di lanciare in super offerta al minimo storico i suoi smart speaker lowcost: stiamo parlando dell’Echo Dot 3, dell’Echo Dot 4 e dell’Echo Dot 4 con orologio. Tutti e tre sono disponibili con sconti che superano il 55% (addirittura il 60% per l’Echo Dot 4) e con prezzi al di sotto dei 30€. Insomma, se stavate pensando di acquistare uno smart speaker con Alexa incorporato, questa è l’offerta che fa per voi.

Oramai avere un dispositivo come l’Echo Dot in casa è diventato fondamentale, soprattutto se si vuole cominciare a trasformarla in una smart home. Il primo passo, infatti, è proprio quello di acquistare uno smart speaker che permetta di gestire da remoto tutti i vari dispositivi intelligenti (prese smart, lampadine intelligenti, termostati, telecamere, solo per fare qualche esempio). Configurarlo è davvero molto semplice: bastano meno di 5 minuti. Ecco come funzionano, a cosa servono e quanto costano gli Echo Dot in offerta su Amazon.

Echo Dot: a cosa servono e come funzionano

Oramai la maggior parte degli italiani hanno uno smart speaker nelle loro abitazioni. È il primo passo per trasformare la propria abitazione in una smart home. Infatti, per controllare i vari dispositivi intelligenti è necessario avere un hub, e l’Echo Dot svolge proprio questo ruolo. Grazie ad Alexa supporta migliaia di dispositivi tra telecamere, lampadine, termostati e prese smart, solo per fare un esempio.

I modelli che troviamo oggi in offerta svolgono più o meno la stessa funzione: a cambiare è il design e alcune componenti internet. L’Echo Dot 3 è il più vecchio tra i dispositivi, ha un design piatto e una qualità nella riproduzione audio leggermente inferiore. L’Echo Dot 4 e l’Echo Dot 4 con orologio sono gli smart speaker di ultima generazione. Hanno un design più elegante e anche un migliore driver audio.

Il funzionamento e la configurazione sono davvero molto semplici. Per cominciare a utilizzarlo basta collegarlo alla presa della corrente, installare l’app di Alexa sullo smartphone e seguire la procedura guidata che vi verrà mostrata sullo schermo. Una volta completati questi passaggi, si potrà iniziare a configurare tutti i vari dispositivi smart presenti in casa.

Echo Dot in offerta: sconto e prezzo

Super prezzo e super offerta per l’Echo Dot 3, per l’Echo Dot 4 e per l’Echo Dot 4 con orologio. Gli sconti vanno da un minimo del 57% per l’Echo Dot 4 con orologio, a un massimo del 60% per l’Echo Dot 3 (generazione precedente). Ecco un mini riassunto con il prezzo e lo sconto di ogni dispositivo.

Echo Dot 3 – 19,99€, 60% di sconto

– 19,99€, 60% di sconto Echo Dot 4 – 24,99€, 58% di sconto

– 24,99€, 58% di sconto Echo Dot 4 con orologio – 29,99€, 57% di sconto

Per tutti e tre i modelli c’è la possibilità di pagarli a rate a tasso zero. La consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

Echo Dot 3

Echo Dot 4

Echo Dot 4 con orologio